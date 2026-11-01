Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της ανθρωποκτονίας και όσα προηγήθηκαν του μοιραίου καβγά.

Σε οικογενειακή τραγωδία κατέληξε ένας καβγάς ανάμεσα σε δύο αδέλφια στην Ανατολική Μάνη, με έναν 57χρονο να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό και τον 53χρονο αδελφό του να ομολογεί την πράξη του.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι κτηματικές διαφορές που φέρεται να είχαν οι δύο άνδρες, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν το όπλο του εγκλήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10), στο Ελαιοχώρι Οιτύλου, όταν τα δύο αδέλφια βρίσκονταν μαζί με την αδελφή τους σε οικογενειακό χωράφι για τη συγκομιδή της ελιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άνδρες άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα. Η αντιπαράθεση πήρε αιματηρή τροπή, όταν ο 53χρονος έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον μεγαλύτερο αδελφό του, τραυματίζοντάς τον στο πάνω μέρος του θώρακα.

Παραδόθηκε στην Αστυνομία και ομολόγησε

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Μετά το φονικό, ο 53χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αρεόπολης, όπου συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τον αδελφό του.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Στο «μικροσκόπιο» ένα χωράφι που φέρεται να τους χώριζε

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς προκάλεσε τον διαπληκτισμό που οδήγησε στην αδελφοκτονία.

Οι πρώτες πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να υπήρχαν διαφωνίες σχετικά με την οικογενειακή περιουσία και συγκεκριμένα με κτηματικές εκτάσεις. Εξετάζεται, μάλιστα, εάν η ένταση συνδεόταν με χωράφι που φέρεται να παρέμενε αδιανέμητο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 53χρονος έστρεψε το όπλο και προς την αδελφή τους, η οποία φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Έρευνες σε ρέμα για το όπλο

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι προσπάθειες εντοπισμού του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Ο 53χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το πέταξε σε ρέμα μετά το περιστατικό, με αστυνομικούς και διασώστες να ερευνούν την περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της ανθρωποκτονίας και όσα προηγήθηκαν του μοιραίου καβγά.