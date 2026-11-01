Η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

«Οι à la carte επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο του κ. Μητσοτάκη και τα ευχολόγια περί "ειρήνης" μόνο ως πρόκληση ακούγονται από την κυβέρνηση της πολεμικής εμπλοκής στο πλάι των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, οι οποίες εδώ και χρόνια κάνουν πλάτες στις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αυτή η εμπλοκή σε δύο πολέμους είναι που τροφοδοτεί και τα κύματα της ενεργειακής ακριβείας, με την κυβέρνηση κάθε 15μερες να ανακοινώνει: θα την πληρώσει ο λαός για να μπορούν να θησαυρίζουν οι όμιλοι. Και μαζί με τις συνέπειες της ακρίβειας φορτώνει στον λαό και τα δισ. για φρεγάτες και εξοπλισμούς που στέλνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, για να προβάλει την ισχύ της, η τάξη των εκμεταλλευτών» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Γι' αυτό και η ιστορική διεθνής απεργία σε πάνω από 100 λιμάνια σε 5 ηπείρους ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το μεγάλο συλλαλητήριο λαού και νεολαίας στον Πειραιά, ήταν το γεγονός που έβαλε τη σφραγίδα του στη βδομάδα που πέρασε, όσο κι αν ο κ. Μητσοτάκης φαντάζεται έναν λαό που απλά "μετράει μέρες για τα Χριστούγεννα"».