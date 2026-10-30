Ο 28χρονος άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας.

Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το tempo24.news, ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους συγγενείς του χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον. Δυστυχώς, ο 28χρονος άφησε την τελευταία του πνοή παρά την τιτάνια προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού να τον επαναφέρει.

Η έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του νεαρού είναι σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα αίτια.