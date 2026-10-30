Από τα δύο τροχαία στον ΒΟΑΚ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν πριν από λίγο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ρεύμα από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων μεταξύ τους.

Στο ένα περιστατικό σημειώθηκε καραμπόλα με την εμπλοκή περίπου 10 αυτοκινήτων, ενώ, όπως μεταδίδει το neakriti.gr, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Τα δύο συμβάντα καταγράφηκαν λίγο πριν από την Παναγία Χαρακιανή, στο ύψος του Σταυρού, στον δρόμο προς το Μπαλί.

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Στο πρώτο τροχαίο, ένα αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

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Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων σημειώθηκε και το δεύτερο ατύχημα, με τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα να εμπλέκονται σε καραμπόλα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ επικρατεί έντονη υγρασία, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ιδιαίτερα ολισθηρό.