Πρόκειται για αγορές που έχουν διαβιβαστεί στην Αρχή μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και e-send.

Στην τρίτη καταβολή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης για το 2026 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το συνολικό ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 117.198 δικαιούχων αγροτών.

Η πληρωμή έγινε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, και αφορά αγορές πετρελαίου κίνησης που έγιναν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, πρόκειται για αγορές που έχουν διαβιβαστεί στην Αρχή μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και e-send, με το ακριβές ποσό της τρίτης καταβολής να ανέρχεται σε 33.937.935,33 ευρώ.

Σχεδόν 80 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί από την αρχή του έτους

Με τη νέα πληρωμή, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από την αρχή του 2026 φτάνει τα 79.839.664,46 ευρώ, ενώ οι δικαιούχοι αγρότες ανέρχονται συνολικά σε 126.997.

Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αποτελεί μέτρο ελάφρυνσης του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές δαπάνες εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

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Πώς μπορούν οι αγρότες να ελέγξουν τα ποσά της επιστροφής

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για τις πληρωμές τους μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Μέσω της εφαρμογής μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί σε κάθε πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, καλώντας δωρεάν στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης μέσω του my1521, σε 24ωρη βάση, επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα Τελωνείων», στη συνέχεια «Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης» και τέλος «Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ».