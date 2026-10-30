«Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η εκποίηση ιδιωτικής περιουσίας και η διεύρυνση των ανισοτήτων προς όφελος των τραπεζών και των ισχυρών επιχειρηματιών στο real estate» σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

Νίκη χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά, την απόσυρση του άρθρου 23 για τα κόκκινα δάνεια.

«Η απόσυρση του άρθρου 23 από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο η κυβέρνηση έδινε το ελεύθερο στις τράπεζες και τους servicers να διώχνουν χωρίς κανένα εμπόδιο και μονομερώς δανειολήπτες από τα σπίτια τους, συνιστά μια σημαντική νίκη», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Σημειώνει ωστόσο πως «η μάχη για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας δεν σταματά εδώ».

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει πως «στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η εκποίηση ιδιωτικής περιουσίας και η διεύρυνση των ανισοτήτων προς όφελος των τραπεζών και των ισχυρών επιχειρηματιών στο real estate» και δεσμεύεται να βρίσκεται «πάντα στο πλευρό των αδύναμων δανειοληπτών, στο πλευρό των πολιτών και των νοικοκυριών που παλεύουν για αξιοπρεπή διαβίωση μακριά από τα νύχια τον αδηφάγων κορακιών του χρηματοπιστωτικού τομέα».