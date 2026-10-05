Το Μπρεντ περιόρισε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενων κερδών του, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 1,6%.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, καθώς η αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και η αποδέσμευση αποθεμάτων από τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) ενισχύουν την προσφορά στην παγκόσμια αγορά. Οι πιέσεις στις τιμές καταγράφονται παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για ενδεχόμενες νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Περσικού Κόλπου, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Στο άνοιγμα των συναλλαγών της Δευτέρας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου τύπου Μπρεντ υποχωρούν κατά 35 σεντς ή 0,34%, στα 101,90 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό τύπου Δυτικού Τέξας (WTI) διαμορφώνεται στα 90,49 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 62 σεντς ή 0,68%.

Το Μπρεντ περιόρισε την περασμένη εβδομάδα το μεγαλύτερο μέρος των προηγούμενων κερδών του, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 1,6%. Η εξέλιξη ακολούθησε τη συμφωνία των χωρών της G7 την Παρασκευή για την αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, οι χώρες δεσμεύθηκαν να αποφύγουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, έπειτα από πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρόσθετες ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα έρχονται να προστεθούν στην αυξημένη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές, οι εξαγωγές αργού της περιοχής ξεπέρασαν τα προπολεμικά επίπεδα στις τέσσερις από τις επτά ημέρες της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, παρά τις επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση της G7 να αξιοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα έχει περιορίσει μέρος της άμεσης ανησυχίας για την επάρκεια της προσφοράς. Παράλληλα, ενισχύεται στην αγορά η εκτίμηση ότι οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας επιστρέφουν σταδιακά προς τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο, αν και οι ποσότητες εξακολουθούν να μεταφέρονται με υψηλότερο κόστος και μέσω λιγότερο αποτελεσματικών διαδρομών.

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Ο συνδυασμός αυτός είναι αρκετός, σύμφωνα με τον αναλυτή, για να συγκρατήσει προς το παρόν τις τιμές, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι για νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ και στην περιοχή Χουράις της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι επιθέσεις αποτέλεσαν απάντηση σε 50 αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα υπό σαουδαραβική ηγεσία στην Υεμένη μέσα στις προηγούμενες 12 ώρες. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία.

Την Κυριακή, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης στρατιωτικής εκστρατείας με στόχο την ανακατάληψη όλων των περιοχών της χώρας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι.

Την ίδια ώρα, η Aramco προχώρησε απροσδόκητα σε μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου για τις παραδόσεις Νοεμβρίου προς την Ασία, οδηγώντας τες στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών.

Στο μέτωπο της παραγωγής, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί ως OPEC+, ανέβαλαν την επανεξέταση που θα καθορίσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου των κρατών-μελών για το 2027. Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει διαταράξει έργα επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις εκτιμήσεις για τη μελλοντική παραγωγή.

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν περιορίζονται στη Μέση Ανατολή. Στην Ευρώπη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters ότι το Κίεβο σκοπεύει να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προσθέτοντας ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στις προοπτικές της διεθνούς ενεργειακής αγοράς.