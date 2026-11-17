H Ευρώπη «αναμένεται να συνεχίσει να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων παγκοσμίως», επισημαίνει ο ΠΟΥ.

Στην Ευρώπη οι καπνιστές δυσκολεύονται περισσότερο να εγκαταλείψουν τη νικοτίνη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου από τους εφήβους.

«Παρά την καθαρή μείωση κατά περίπου 37 εκατομμύρια καπνιστές από το 2010 ως το 2025, ο ρυθμός μείωσης στην περιοχή (της Ευρώπης) είναι πιο αργός από αυτόν που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Σε τέσσερα χρόνια εκτιμά ότι περίπου 22% των Ευρωπαίων, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού, θα εξακολουθούν να καπνίζουν έναντι του 23,8% το 2025.

Μόνο ένδεκα χώρες - ανάμεσά τους το Τουρκμενιστάν, η Ισλανδία και η Βρετανία -βρίσκονται σε καλό δρόμο για να πετύχουν μείωση κατά 30% του αριθμού των καπνιστών το 2025 σε σχέση με το 2010.

Ως το 2030 ο αριθμός των καπνιστών αναμένεται να έχει μειωθεί κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα 30 ετών, αλλά η Ευρώπη «αναμένεται να συνεχίσει να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ενηλίκων παγκοσμίως», επισημαίνει ο ΠΟΥ.

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«Ανησυχητική μετατόπιση της έκθεσης στη νικοτίνη προς νεότερους πληθυσμούς»

Σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο η κατάσταση κρίνεται «ιδιαίτερα ανησυχητική» μεταξύ των νέων. Στις 53 χώρες της περιοχής - που εκτείνεται ως την κεντρική Ασία - το 11,6% των εφήβων είναι καπνιστές. Εξάλλου στην Ευρώπη παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως εφήβων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου (14,3%), με αντίστοιχα ποσοστά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών.

«Στις μισές χώρες της περιοχής η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των εφήβων ξεπερνά κατά πολύ αυτή μεταξύ των ενηλίκων (…) γεγονός που αντικατοπτρίζει μια ανησυχητική μετατόπιση της έκθεσης στη νικοτίνη προς νεότερους πληθυσμούς», προειδοποιεί ο ΠΟΥ.

Στην Αλβανία μόλις το 0,2% των ενηλίκων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά το 30% των 15χρονων αγοριών και το 15% των κοριτσιών αμτίζει. Στη Γερμανία το ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι έξι φορές μεγαλύτερο μεταξύ των εφήβων (από 21 ως το 24%) σε σχέση με τους ενήλικες (4,3%).