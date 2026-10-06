Οι νέες επιθέσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διέλευση φορτίων LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ είχε αρχίσει να ανακάμπτει.

Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) «Maran Gas Mystras», το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα.

Το «Maran Gas Mystras», χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2015, ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούσση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο.

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Δεύτερο περισταστικό σε δύο ημέρες

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Lipsi της Dynacom, το οποίο παραδόθηκε από κινεζικό ναυπηγείο στις 24 Αυγούστου, μόλις έξι εβδομάδες πριν από το περιστατικό και επλήγη από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ.

Το πλήγμα σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά της πρύμνης, την ώρα που το τάνκερ έπλεε εξερχόμενο από τα Στενά του Ορμούζ. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο έχασε την πρόωσή του.

Το δεξαμενόπλοιο κατασκευάστηκε σε κινεζικό ναυπηγείο του ομίλου Dalian Shipbuilding Industry Corp. Η παράδοσή του είχε μάλιστα πραγματοποιηθεί 160 ημέρες νωρίτερα από τη συμβατική ημερομηνία, ενώ από την ολοκλήρωση των δοκιμών στη θάλασσα μέχρι την παράδοση μεσολάβησαν μόλις 19 ημέρες.