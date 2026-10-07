Το συλλυπητήριο μήνυμα του Σάντσεθ για τον θάνατο της Μαρικάρμεν.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

«Όλη μου την αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Μαρικάρμεν», έγραψε ο Σάντσεθ σε μια ανάρτηση στο X. «Μια αγκαλιά επίσης σε όλους που νιώθουμε αυτή την απώλεια σαν δική μας σήμερα».

Η Μαρικάρμεν, νοσηλευόταν από τότε που μεταφέρθηκε με φορείο από το διαμέρισμα όπου ζούσε για επτά δεκαετίες.

Η Αμπασκάλ αναμενόταν να επιστρέψει σπίτι της μόλις έπαιρνε εξιτήριο, αφού είχε αποδεχτεί μια συμφωνία με την εταιρεία στην οποία ανήκε το διαμέρισμά της.

Η υπόθεσή της έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, ενώ οδήγησε τον πρωθυπουργό να ζητήσει πρόωρες εκλογές, αφού δεν κατάφερε να περάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.