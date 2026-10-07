Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Σεμπαστιάν Λεκορνού μετά την οργή των μαθητών στις διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία.

Οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία, φέρνουν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνού αντιμέτωπο με μία σειρά κρίσεων ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι τιμές στην ενέργεια και οι αγρότες πιέζουν ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση Μακρόν καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Ήδη έχουν περάσει τα σύνορα, με μαθητές να κατεβαίνουν και στους δρόμους του Βελγίου.

Ο Λεκορνού σε διάγγελμά του αργά το απόγευμα της Τετάρτης επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο, σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα.

Με την πλάτη στον τοίχο, η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο, παραμονή της κατάθεσης του προϋπολογισμού, με τον Λεκορνού να προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο την ώρα που μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικό και εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Αγροτών κατέβηκαν ενωμένοι στις διαδηλώσεις της Τρίτης.

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«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά έχουμε απαντήσεις», δήλωσε ξεκινώντας την ομιλία του ο Γάλλος πρωθυπουργός και τόνισε την κατανόησή του «την κούραση όσων αισθάνονται ότι μόλις ξεπεραστεί μια δυσκολία, προκύπτει μια άλλη». Σύμφωνα με τη Le Figaro ο Λεκορνού αρνήθηκε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν λάβει εντολή να καταστείλουν τις κινητοποιήσεις των μαθητών και υποστήριξε ότι η χρήση βίας από την αστυνομία ήταν αναλογική.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού επιχείρησε να ηρεμήσει τα πνεύματα λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να «ακούμε και να παίρνουμε τους νέους στα σοβαρά» Όπως είπε κατανοεί τις «ανησυχίες» των μαθητών. «Αυτό που συμβαίνει στα λύκειά μας μάς επηρεάζει», είπε επισημαίνοντας τα περιστατικά βίας.

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Ο Γάλλος πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις που ξεκίνησαν στα λύκεια την Τετάρτη θα συνεχιστούν «από αύριο, σε κάθε λύκειο, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα» ενώ στη συνέχεια απαρίθμησε πέντε βασικούς τομείς στους οποίους θα εστιάσει η κυβέρνηση: την αντικατάσταση των απόντων εκπαιδευτικών, τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, την οργάνωση της σχολικής ημέρας και την αναθεώρηση του Parcoursup, της γαλλικής διαδικτυακής πύλης και πλατφόρμας προεγγραφής για τα πανεπιστήμια, ώστε να καταστεί πιο φιλικό προς τον χρήστη. Πρόσθεσε ότι οι αρχικές αποφάσεις της κυβέρνησης «θα παρουσιαστούν στα τέλη Οκτωβρίου».

Αναστέλλονται οι ρίψεις κρότου -λάμψης

Ο Γάλλος υφυπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, απέρριψε τις καταγγελίες περί αστυνομικής βίας κατά την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων μαθητικών διαδηλώσεων, δηλώνοντας ότι οι αστυνομικοί επεμβαίνουν μόνο όταν σημειώνονται υλικές ζημιές ή βίαια επεισόδια. Απευθυνόμενος στους Γάλλους βουλευτές, χαρακτήρισε το κίνημα διαμαρτυρίας «πρωτοφανές» λόγω της «πολύ σοβαρής βίας» και ανέφερε ότι, από την έναρξη των κινητοποιήσεων, έχουν συλληφθεί συνολικά 6.629 άτομα. Παράλληλα, έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, καθώς και 215 φοιτητές και 89 μέλη του διδακτικού προσωπικού.

Πρόσθεσε πως διέταξε την αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τη Δευτέρα στη βόρεια πόλη Λανς, όπου ακρωτηριάστηκε ένας 15χρονος. Ο Νουνιέζ ανέφερε ότι υπάρχει «ισχυρή πιθανότητα» η ρίψη μιας μη θανατηφόρας χειροβομβίδας κρότου-λάμψης να προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του χεριού του εφήβου. «Αναστέλλω τη χρήση τους στις κινητοποιήσεις των μαθητών λυκείου, μέχρι να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση», δήλωσε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι συνολικά 18 υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας.

Λεκορνού για ενέργεια

Σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή κρίση σημείωσε πως μέχρι το τέλος του 2021, «είχαν δαπανηθεί περισσότερα από 10 δισ. ευρώ». «Σήμερα, εξακολουθούμε να αποπληρώνουμε το χρέος που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότησή του», είπε και πρόσθεσε πως δεν μπορεί να ισχύει η ίδια συνθήκη σε κάθε κρίση «ειδικά τώρα με υψηλότερα επιτόκια».

Ζήτησε από την EDF, τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας στη Γαλλία, «να κινητοποιήσει την παραγωγική της ικανότητα στο μέγιστο, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ασφαλείας». Ο Λεκορνού ανακοίνωσε παράλληλα την αποδεσμεύσουν 10 εκατ. βαρελιών σε διάστημα τριών μηνών.

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Δήλωσε ότι θα συγκαλέσει «όλους τους διανομείς για να συζητήσουν τις τιμές των καυσίμων». Η αποδέσμευση 10 εκατομμυρίων βαρελιών σε διάστημα τριών μηνών θα πρέπει να μειώσει την τιμή ενός λίτρου ντίζελ στην αντλία κατά 12 έως 18 σεντς, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ.

Το 55% υπέρ των μαθητικών διαδηλώσεων

Την ίδια ώρα δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειονότητα των Γάλλων στηρίζει τις διαδηλώσεις και τα αιτήματα των μαθητών, αλλά διατηρεί αμφιβολίες για την εξέλιξή τους. Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe για λογαριασμό του BFMTV δείχνει ότι το 55% των Γάλλων τάσσεται υπέρ των μαθητικών διαδηλώσεων ενώ το 35% είναι αντίθετο. Μόλις το 10% δηλώνει ότι δεν έχει σαφή άποψη.

Η υποστήριξη προς τα αιτήματα των μαθητών είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το 72% τα θεωρεί βάσιμα, μια άποψη που συμμερίζεται η πλειονότητα σε όλο το πολιτικό φάσμα, από την Αριστερά έως τη Δεξιά.

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Ωστόσο, η κοινή γνώμη εμφανίζεται πολύ πιο διχασμένη ως προς τα επόμενα βήματα: το 55% πιστεύει ότι οι μαθητές έχουν περάσει το μήνυμά τους και θα πρέπει να σταματήσουν οι διαδηλώσεις, ενώ το 27% θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουν.

Λεπέν: Να μπει τέλος στην ατιμωρησία

«Πρέπει να μπει τέλος στην ατιμωρησία», δήλωσε από την πλευρά της η Μαρίν Λεπέν, εκφράζοντας τη στήριξή της στην αστυνομία αναφορικά με τις μαθητικές διαδηλώσεις.

«Όσοι προκαλούν βανδαλισμούς στα σχολεία μας, καθώς και οι γονείς τους, όταν πρόκειται για ανηλίκους, οφείλουν να πληρώσουν για τις ζημιές που προκαλούν» τόνισε.

«Οι Γάλλοι πολίτες δεν πρέπει πλέον να χρηματοδοτούν τους βάνδαλους», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην πόλη Κουρνόν-ντ' Ωβερν και τόνισε ότι η αστυνομία θα πρέπει να έχει τη στήριξη του έθνους και «να μην αντιμετωπίζει συνεχείς κατηγορίες από όσους ασκούν εξουσία», καθώς επέλεξε να αξιοποιήσει τις διαδηλώσεις για να ασκήσει κριτική στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

«Την ώρα που η άκρα αριστερά διασπείρει ψευδείς κατηγορίες για να πυροδοτήσει τη βία, ο Εμανουέλ Μακρόν επιλέγει για άλλη μια φορά να υπονομεύσει εκείνους που προστατεύουν τον γαλλικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33-34% στον πρώτο γύρο, πολύ μπροστά από τους Εντουάρ Φιλίπ και Ζαν-Λικ Μελανσόν, οι οποίοι κινούνται στο 16-18%.