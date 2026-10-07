Η Μαρικάρμεν έμενε στο ίδιο σπίτι από το 1956 και λίγο πριν πεθάνει κατάφερε να γίνει σύμβολο στην Ισπανία.

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ που πυροδότησε τις διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία.

Η γιαγιά που έγινε σύμβολο στην Ισπανία, πέθανε την Τετάρτη, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Η κάτοικος της περιοχής Retiro νοσηλευόταν από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν της έγινε έξωση από το διαμέρισμά της στην οδό Alcalde Sáinz de Baranda, όπου ζούσε για πάνω από επτά δεκαετίες. Η απομάκρυνσή της από το σπίτι έγινε με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο θάνατός της ήρθε αφού η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Ενοικιαστών είχαν καταφέρει να επιτύχουν μια συμφωνία που θα επέτρεπε στην 87χρονη Μαρικάρμεν να επιστρέψει στο σπίτι της μόλις έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η Μαρικάρμεν έμενε στο ίδιο σπίτι από το 1956.

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα η Μαρικάρμεν απεβίωσε», δήλωσε η Ένωση Ενοικιαστών Μαδρίτης, η οποία εκτιμά ότι η λύση που επιτεύχθηκε ήρθε «πολύ αργά», μετά από μια διαδικασία που η ίδια χαρακτηρίζει «βασανιστική».

{https://x.com/rtvenoticias/status/2107902082942431425}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έξωση που έφερε πρόωρες εκλογές

Η έξωση της 87χρονης έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου μετά από πολλές απόπειρες και αφού το σπίτι της πέρασε στη δικαιοδοσία fund που αύξησε το ενοίκιο της πάνω από 200%.

Η Μαρικάρμεν έφυγε από το σπίτι της πάνω σε φορείο, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω της για να προσπαθήσουν να αναιρέσουν την απόφαση.

Η περίπτωση της Μαρικάρμεν έβγαλε τους Ισπανούς στους δρόμους. Μετά την έξωση, ακολούθησαν διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση και, από τις 26 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες σκηνές έχουν στηθεί στην Πουέρτα ντελ Σολ, όπου οι συμμετέχοντες ζητούν νέα μέτρα κατά των εξώσεων και της αύξησης του κόστους ενοικίασης.

Ενός λεπτού σιγή για την Μαρικάρμεν

{https://x.com/el_pais/status/2107907043546067372}

Το ζήτημα προκάλεσε μείζον πολιτικό θέμα και οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ να φέρει προς ψήφιση δύο διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Το νομοσχέδιο Σάντσεθ πήρε το όνομά της «Μαρικάρμεν».

Ωστόσο τα διατάγματα της ισπανικής κυβέρνησης καταψηφίστηκαν στις 2 Οκτωβρίου και ο Ισπανός πρωθυπουργός στον απόηχο των ηχηρών διαδηλώσεων προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, τρεις μέρες αργότερα.

Η κυβέρνηση Σάντσεθ ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, ανασκεύασε τα διατάγματα και τα ενέκρινε εκ νέου αυτή την εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών.