Η Ν.Δ. καλείται να δώσει διμέτωπο εκλογικό αγώνα σε ότι αφορά την συσπείρωση της Ν.Δ. Προσπαθώντας να σταματήσει τις φυγόκεντρες διαρροές τόσο προς το κέντρο όσο και προς τα δεξιά της.

«Κύριος αντίπαλος της Ν.Δ. είναι τα προβλήματα του κόσμου». Αυτό συνηθίζουν να λένε όλοι οι δημοσκόποι. Δεδομένου ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται ικανό να την απειλήσει.

Από τώρα και τούδε η κυβέρνηση απέκτησε -με τον πλέον επίσημο τρόπο -και δεύτερο αντίπαλο. Τον «εσωκομματικό» εαυτό της. Που μπορεί να αποδειχθεί ο καταλύτης των εκλογών.

Η «σφραγίδα» του «γαλάζιου» εμφύλιου μπήκε στο Γκάζι

Την «σφραγίδα» στον προεκλογικό εμφύλιο έβαλε το ηχηρό «απών» της ιστορικής ηγεσίας της Ν.Δ. από το γενέθλιο πάρτι του κόμματος στο Γκάζι.

Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής , Βαγγέλης Μειμαράκης δεν πήγαν στο Γκάζι.

Ίσως να μην ήταν η πρώτη φορά. Ίσως ακόμη- ακόμη να θεωρήθηκε σε ένα βαθμό αναμενόμενο. Από την στιγμή μάλιστα που ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύει κόμμα και ο Κ. Καραμανλής έχει πάρει από καιρό αποστάσεις από την σημερινή Ν.Δ. Με τον Β. Μειμαράκη να έχει αποδεδειγμένο άλλοθι. Και τον Ν. Δένδια να δέχεται την κριτική του Άδωνi Γεωργιάδη επειδή δεν φρόντισε να επιστρέψει από την Βενετία. Παρότι ήταν σε επίσημη συνάντηση ως υπουργός Άμυνας.

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Οδηγός αντι- συσπείρωσης η... ραγισμένη ενότητα της Ν.Δ.

Με μία διαφορά. Ότι η εικόνα «θρυμματισμένης ενότητας» μετράει εις διπλούν σε προεκλογικό χρόνο. Και δημιουργεί εντυπώσεις. Αλλά και «οδηγό» για το ποιοι θα ιδρώσουν και ποιοι όχι την εσωκομματική φανέλα τους επόμενους επτά μήνες.

Και τώρα όλοι ξέρουν ότι ο σκληρός αγώνας θα δοθεί μόνο από έναν αρχηγό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνειδητοποίηση είναι σκληρή. Και απογοητεύει και πολλά στελέχη της Ν.Δ. που θα ήθελαν να δουν την Ν.Δ. στην πιο σκληρή αναμέτρηση της ενωμένη.

Το μπαλάκι της ευθύνης

Με το μπαλάκι της ευθύνης για την σημερινή κατάσταση στη Ν.Δ. να πηγαινοέρχεται. Μεταξύ Μαξίμου - Δημοκρίτου και Παναγή Κυριακού. Με τη μία πλευρά να αποδίδει προσωπικά κίνητρα στον εμφύλιο και την άλλη πλευρά να διαπιστώνει σοβαρά κυβερνητικά λάθη και σκάνδαλα.

Με τη στάση των πρώην Προέδρων να αλλάζει από πρόσωπο σε πρόσωπο. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαβεί τον Ρουβικώνα. Έχει ανοιχτό και δημόσιο πόλεμο με τον Κ. Μητσοτάκη. Ο Κώστας Καραμανλής έχει απλώς αποστασιοποιηθεί. Διατηρώντας το δικαίωμα να ασκεί δόκιμη κριτική όπου το κρίνει σκόπιμο. Με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να είναι ενεργός στη Ν.Δ. -ως ευρωβουλευτής- αλλά από την απόσταση που επιτάσσει το Στρασβούργο.

Εκλογικό ντέρμπι της Ν.Δ. με τον εαυτό της

Οι «γαλάζιες» συζητήσεις είναι πολλές πίσω από τις κλειστές πόρτες για το που μπορεί να φθάσει αυτός ο «γαλάζιος» εμφύλιος. Με αρκετά στελέχη της Ν.Δ. να εκτιμούν ότι τις εκλογές θα μονοπωλήσει μία και μόνο αναμέτρηση. Και μάλιστα «αιματηρή». Ανάμεσα στην σημερινή κυβέρνηση και την παραδοσιακή Ν.Δ.

Η σπαζοκεφαλιά της αντιμετώπισης του Σαμαρά

Πολλοί «γαλάζιοι» παράγοντες πιστεύουν ότι το Μαξίμου είναι εγκλωβισμένο. Είτε στο να μην απαντά στις επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και να μένει εκτεθειμένο στην κοινή γνώμη και τους ψηφοφόρους της Ν.Δ.

Είτε στο να απαντά και να αναγορεύει τον Αντώνη Σαμαρά σε ισότιμο πολιτικό αντίπαλο. «Και στις δύο περιπτώσεις χαμένη θα είναι η κυβέρνηση» λένε και προβλέπουν ότι δεν θα καταφέρουν να σβήσουν από τον προεκλογικό χάρτη το όνομα του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού.

«Κλειδί» οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Ν.Δ

Για τον απλούστατο λόγο – όπως υποστηρίζουν- ότι ο λόγος του Αντώνη Σαμαρά πλέον βρίσκει απήχηση στην δυσαρεστημένη εκλογική βάση της Ν.Δ. Δίνοντας ταυτόχρονα εκλογική διέξοδο σε όσους ψηφοφόρους της Ν.Δ. απείχαν από τις ευρωεκλογές του 2024. Και το ποσοστό είναι μεγάλο αφού συνολικά η κυβερνώσα παράταξη απώλεσε 1 εκ. ψήφους.

Διμέτωπος αγώνας για διαρροές

Ο διχασμός εντός της Ν.Δ. προκαλεί διπλό πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Αφού καλείται να δώσει διμέτωπο εκλογικό αγώνα σε ότι αφορά την συσπείρωση της Ν.Δ. Προσπαθώντας να σταματήσει τις φυγόκεντρες διαρροές τόσο προς το κέντρο όσο και προς τα δεξιά της.

Με το στοίχημα της αυτοδυναμίας να μοιάζει όλο και πιο δύσκολο. Αν όχι ανέφικτο υπό τις παρούσες συνθήκες.