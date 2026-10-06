Γενέθλιο πάρτι με απόντες τους πρώην Πρωθυπουργούς και Προέδρους της Ν.Δ.- Η απάντηση Μητσοτάκη στις κατηγορίες περί ιδεολογικής μετάλλαξης.

«Έπαιξα μπάσκετ και πέτυχα τέσσερα στα τέσσερα καλάθια. Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη». Με αυτήν την αισιόδοξη και γεμάτη αυτοπεποίθηση δήλωση προς τους δημοσιογράφους αποχώρησε ο Κ. Μητσοτάκης από το 52ο γενέθλιο πάρτι της Ν.Δ. στο Γκάζι.

Ήταν ίσως η πιο σύντομη η πιο διαφορετική γιορτή από όσες έχει διοργανώσει το κόμμα.

Πάρτι ..χωρίς ταξιθεσία και ..με έναν ομιλητή

Στο παλιό αμαξοστάσιο της Πειραιώς υπήρχαν πολλά απλά στελέχη. Υπήρχαν πολλά happenings και παιχνίδια όπως κουίζ για την ιστορία της Ν.Δ. και μίνι μπασκέτες. Υπήρχαν hot dogs και burger. Δεν υπήρχαν, ωστόσο, αριθμημένες θέσεις και σειρά ομιλητών. Ώστε να μην υπάρχει σαφή εικόνα των παρόντων και των απόντων ιστορικών στελεχών.

Ο μόνος που μίλησε για την ιστορία της Ν.Δ. ήταν ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κ. Μητσοτάκης αφού τον προλόγισε ο Γραμματέας της Ν.Δ. Κ. Κυρανάκης.

Ο πρωθυπουργός -σύμφωνα με το επιτελείο του- μίλησε από καρδιάς, χωρίς συγκεκριμένη ομιλία. Πάνω σε μία μικρή εξέδρα δίπλα στα όρθια στελέχη.

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Απόντες οι πρώην πρωθυπουργοί και Πρόεδροι

Όλο αυτό το προεκλογικό ενθουσιώδες και λίγο παιχνιδιάρικο και «παρείστικο» σκηνικό δεν θύμιζε τυπική εκδήλωση κόμματος. Με απολογισμό και σχεδιασμό. Υπουργοί βουλευτές και απλά στελέχη αρκέστηκαν σε φωτογραφίες και αναμνήσεις. Ήταν ένα πάρτι. Ολίγον αμήχανο.

Αφού στην πραγματικότητα από την «όλη» Ν.Δ. έλειπαν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και Πρόεδροι του κόμματος. Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής, Βαγγέλης Μειμαράκης και Γιάννης Πλακιωτάκης.

Όλοι είχαν έναν λόγο να απουσιάζουν. Άλλοι πειστικό άλλοι όχι. Από την γιορτή απουσίαζε και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Βρισκόταν σε επίσημη αποστολή στη Βενετία. Είτε έτσι είτε αλλιώς η Ν.Δ. έκλεισε τα 52 της χρόνια με παρόντα μόνο τον νυν Πρόεδρο της.

Η πικρή γεύση για την ..διχασμένη Ν.Δ.

Αφήνοντας σε πολλούς μία πικρή γεύση. Για το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Ν.Δ. πηγαίνει στις κάλπες βαθιά διχασμένη.

Με τον Αντώνη Σαμαρά να ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο κόμμα. Παρομοιάζοντας την σημερινή Ν.Δ. με «Ποτάμι» παραπέμποντας στο κόμμα του Στ. Θεοδωράκη. «Τους πήρε το Ποτάμι» που δεν θα προλάβει μάλιστα να «μπαζωθεί» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Διότι δεν ήταν τυχαίο το βιντεάκι που ανάρτησε ο Αντώνης Σαμαράς την παραμονή της εκδήλωσης για τα γενέθλια της Ν.Δ. Θέλοντας να τονίσει γι’ άλλη μία φορά την ιδεολογική «μετάλλαξη» - που όπως λέει -έχει υποστεί το κόμμα.

Με τον Κ. Καραμανλή να δηλώνει ηχηρά «απών». Κι ας τον επικαλείται τρεις και λίγο ο πρωθυπουργός στους λόγους του ως ενεργό και παρόντα.

Και με τον Βαγγέλη Μειμαράκη να βρίσκεται στο Στρασβούργο. Αντί στο Γκάζι.

«Παρόντες» οι απόντες μέσω ..βίντεο

Ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να απαντήσει στις ηχηρές απουσίες. Πρώτα, με το ιστορικό βιντεάκι που παρουσιάστηκε και από το οποίο παρέλασαν όλοι οι Πρόεδροι του κόμματος. Ανάμεσα τους και οι Αντ. Σαμαράς, Κ. Καραμανλής και Β. Μειμαράκης. Κι ας έλειπαν. Θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος τιμά το παρελθόν της παράταξης.

«Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 1989-1990, με τον Κώστα Καραμανλή στις εκλογές του 2004 και του 2007 και τρεις φορές, το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 2027» είπε ο Κ. Μητσοτάκης θέλοντας να ενώσει το παρελθόν με το παρόν προσπερνώντας τον διαγραφέντα Αντώνη Σαμαρά.

Η απάντηση Μητσοτάκη στις κατηγορίες περί μετάλλαξης της Ν.Δ.

Η δεύτερη απάντηση στους «απόντες» δόθηκε από τον Κ. Μητσοτάκη στην σύντομη ομιλία του. Στην οποία άφησε το παρελθόν και καταπιάστηκε με το μέλλον της παράταξης.

«Μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος» είπε ο Πρόεδρος της Ν.Δ και προσέδωσε στις κατηγορίες που δέχεται -ότι μετάλλαξε το κόμμα -χαρακτήρα φυσικής εξέλιξης: «Διότι ακριβώς αυτή είναι η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της Αριστεράς» είπε ο κ. Μητσοτάκης παραπέμποντας στην παρακαταθήκη του ιδρυτή της Ν.Δ.

Το «ταμείο» θα γίνει στις εκλογές

Τον αληθινό απολογισμό , ωστόσο, της χθεσινής εκδήλωσης θα τον κάνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. στις κάλπες. Όπου θα αναμετρηθεί το «παρελθόν» με το «παρόν» και το «μέλλον» της παράταξης.

Και εκεί θα φανεί αν η Ν.Δ. όντως θα προχωρήσει μπροστά με «κεντρώο» πρόσημο ή αν θα μένει μετεξεταστέα από τη βάση του κόμματος.