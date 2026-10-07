Το ΚΚΕ σχολιάζει έντονα την περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανικούς και ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ασκεί το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας την περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανικούς και ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς.

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, ενώ χαρακτηρίζει την ενίσχυση της στρατιωτικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής συνεργασίας παράγοντα που αυξάνει τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Γάζα και τους ενεργειακούς σχεδιασμούς, ενώ καταλήγει καλώντας τους εργαζόμενους να αντιταχθούν στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Την ώρα που ο κόσμος φλέγεται από τους ανταγωνισμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις, μόνο οργή προκαλεί η ανατριχιαστική αναγόρευση, δια στόματος Ρούμπιο, της Ελλάδας σε απαραίτητο σύμμαχο των ΗΠΑ και του στρατού της. Όση προπαγάνδα εξωραϊσμού κι αν επιστρατευτεί, η πραγματικότητα είναι ότι με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, ο Στρατηγικός Διάλογος με τις ΗΠΑ υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου, εμπλέκοντας πιο βαθιά τη χώρα και τον λαό στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Ο ελληνικός λαός, όμως, χρειάζεται να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του.

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Όταν ενισχύεται η εμπλοκή της Ελλάδας στα πολεμικά μέτωπα από την Ουκρανία ως το Ιράν, με αναγνώριση του κομβικού ρόλου Σούδας και Αλεξανδρούπολης και με νέα αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, στο όνομα της «ελεύθερης ναυσιπλοΐας», δηλαδή για τα κέρδη των εφοπλιστών, τότε ο λαός μας θα βιώσει με πιο οδυνηρό τρόπο τη μετατροπή της χώρας σε θύτη άλλων λαών και πολλαπλό στόχο αντιποίνων. Ο μύθος που παρουσιάζει την Ελλάδα ως πυλώνα ασφάλειας έχει καταρρεύσει.

Όταν τρία χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, αποθεώνεται η στρατηγική σχέση με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, είναι πρόκληση τελικά να προβάλλεται ότι ο λαός μας μπορεί να βγει κερδισμένος από το δράμα του λαού της Παλαιστίνης.

Όταν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ με τον «Κάθετο Διάδρομο» και τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου φυσικού αερίου, αναγορεύεται με «ένα στόμα μια φωνή» από την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα σε «εθνική υπόθεση», είναι γιατί θα ωφεληθούν ελληνικοί όμιλοι και όχι φυσικά ο λαός, ο οποίος καταδικάζεται στην ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια.

Ούτε ο επίσης «εθνικός στόχος» μετατροπής της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, πρόκειται να εξασφαλίσει στο λαό ενεργειακή ασφάλεια και ευημερία, αντίθετα τον εμπλέκει στους αδυσώπητους ενεργειακούς ανταγωνισμούς και πολέμους, όπως με τραγικό τρόπο αποδεικνύεται στην Ουκρανία, τη Συρία κ.α

Όταν νέοι πανάκριβοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, στο πλαίσιο της υποτιθέμενης Αμυντικής Συμφωνίας με τις ΗΠΑ, θα αξιοποιούνται ξανά και ξανά για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, οι εργαζόμενοι θα ματώνουν και θα στερούνται όσα πραγματικά έχουν ανάγκη. Οι δε προσδοκίες για στήριξη της Ελλάδας από τις ΗΠΑ στην αντιπαράθεσή με την Τουρκία, διαψεύστηκαν για πολλοστή φορά.

Σήμερα, λοιπόν, που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με τη συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης ξεδίπλωσε σελίδα τη σελίδα την ατζέντα του πολέμου, οι εργαζόμενοι με την αυτοτελή δράση τους χρειάζεται να ξεδιπλώσουν τη δική τους αυτοτελή ατζέντα, αυτή της απεμπλοκής από τους πολεμικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, διατρανώνοντας «καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους».

Υ.Γ Τέλος, η κυβέρνηση της ΝΔ αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη, γιατί ένας ιστορικός χώρος, όπως η Πνύκα, έγινε ντεκόρ για το αντιδραστικό πολεμοκάπηλο διάγγελμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.