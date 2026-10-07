Αύξηση συντάξεων απο 0,46 λεπτά ή 1,4 ευρώ την ημέρα.

Από 14 έως 42 ευρώ μικτά τον μήνα είναι η «αύξηση» των συντάξεων που έρχεται το 2027, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη 500 ευρώ, η αύξηση περιορίζεται στα μόλις 14 ευρώ τον μήνα, ενώ ακόμη και για σύνταξη 1.500 ευρώ φτάνει τα 42 ευρώ – και αυτά πριν από φόρους και κρατήσεις.

Την ώρα που το κόστος των βασικών αγαθών, της ενέργειας και των καθημερινών αναγκών παραμένει στα ύψη, οι πολυδιαφημιζόμενες αυξήσεις μεταφράζονται σε λίγα ευρώ τον μήνα στην τσέπη. Μια ονομαστική αναπροσαρμογή που απέχει σημαντικά από την πραγματική πίεση που βιώνουν οι συνταξιούχοι στην καθημερινότητά τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό από την 1η Ιανουαρίου 2027 η αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων δεν θα ξεπεράσει το 2,8% και αυτό αφορά και περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.

Αυτό σημαίνει ότι το 2,8% δεν θα χρησιμοποιείται πλέον για να μειώσει λογιστικά την προσωπική διαφορά, αλλά θα προστίθεται κανονικά στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης.

Όπως μας εξηγεί ο δικηγόρος και ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης Διονύσης Ρίζος, με βάση τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, η αύξηση στις κύριες συντάξεις εκτιμάται στο 2,8%, ενώ το οριστικό ποσοστό θα «κλειδώσει» με την ψήφιση του Προϋπολογισμού και την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.

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Η αναπροσαρμογή δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, καθώς παρασύρει προς τα πάνω την Εθνική Σύνταξη, την κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου, το ανώτατο πλαφόν κύριας σύνταξης και τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζονται κατά 2,8% και τα όρια της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ώστε η αύξηση να μην οδηγήσει συνταξιούχους σε υψηλότερη κλίμακα κράτησης.

Αύξηση απο 0,46 λεπτά ή 1,4 ευρώ την ημέρα

Σύμφωνα με τους ενδεικτικούς υπολογισμούς του Διονύση Ρίζου, η αύξηση θα υπολογιστεί πάνω στο ποσό της κύριας σύνταξης. Για μεικτή σύνταξη 500 ευρώ, η αύξηση διαμορφώνεται στα 14 ευρώ τον μήνα (ήτοι 0,46 λεπτά την ημέρα) ενώ για σύνταξη 600 ευρώ φθάνει τα 16,80 ευρώ (0,56 λεπτά την ημέρα).

Στα 800 ευρώ η μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 22,40 ευρώ (0,74 λεπτά την ημέρα), στα 1.000 ευρώ σε 28 ευρώ (0,93 λεπτά την ημέρα), στα 1.200 ευρώ σε 33,60 ευρώ (1,12 την ημέρα) και στα 1.500 ευρώ σε 42 ευρώ τον μήνα. Τα ποσά είναι μεικτά, πριν από τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, ΕΑΣ και φόρο.

Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον 168 ευρώ για σύνταξη 500 ευρώ, 268,80 ευρώ για σύνταξη 800 ευρώ, 336 ευρώ για σύνταξη 1.000 ευρώ, 403,20 ευρώ για σύνταξη 1.200 ευρώ και 504 ευρώ για σύνταξη 1.500 ευρώ, προ κρατήσεων.

Η μεγάλη αλλαγή για 670.000 συνταξιούχους

Σημαντικό στοιχείο του 2027 αφορά τους περίπου 670.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Μέχρι σήμερα, οι συνταξιούχοι που είχαν αποχωρήσει πριν από τις 12 Μαΐου 2016 και διατηρούσαν θετική προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους δεν λάμβαναν πάντοτε ολόκληρη την ετήσια αύξηση στην τσέπη. Η αύξηση συμψηφιζόταν ολικά ή μερικά με την προσωπική διαφορά.



Το 2026 ο συμψηφισμός περιορίστηκε στο 50% της αύξησης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται πλήρως. Συνεπώς, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση, είτε έχουν προσωπική διαφορά είτε όχι.



Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η προσωπική διαφορά δεν καταργείται και δεν περικόπτεται. Εξακολουθεί να καταβάλλεται στο σημερινό της ύψος, αλλά παύει να λειτουργεί ως «κόφτης» των μελλοντικών αυξήσεων.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 30 ευρώ θα λάβει κανονικά αύξηση 28 ευρώ τον μήνα. Η προσωπική διαφορά των 30 ευρώ θα συνεχίσει παράλληλα να καταβάλλεται. Αντίστοιχα, στα 1.500 ευρώ η αύξηση θα είναι 42 ευρώ, χωρίς να απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.

Ποιοι δικαιούνται την αύξηση

Την αύξηση θα λάβουν οι ήδη συνταξιούχοι, αλλά και όσοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του 2027 θα επωφεληθούν από την αναπροσαρμογή μέσω του νέου ποσού της Εθνικής Σύνταξης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αυξάνεται κατά 2,8% και η Εθνική Σύνταξη. Από τα 446,87 ευρώ που ισχύουν το 2026, θα διαμορφωθεί στα 459,38 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 12,51 ευρώ.

Το νέο ποσό αφορά όσους συνταξιοδοτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι προβλεπόμενες μειώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται όταν ο ασφαλισμένος έχει λιγότερα από 40 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα, λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης, λαμβάνει μειωμένη σύνταξη λόγω πρόωρης αποχώρησης ή σύνταξη αναπηρίας.

-Στα 459,38 ευρώ η κατώτατη σύνταξη χηρείας

Η αύξηση της Εθνικής Σύνταξης συμπαρασύρει και την κατώτατη σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Στις περιπτώσεις θανάτου και μεταβίβασης σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 2027, το κατώτατο ποσό για τον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα θα αντιστοιχεί πλέον στα 459,38 ευρώ.

-Στα 5.512,56 ευρώ το ανώτατο πλαφόν

Αλλαγή έρχεται και στις πολύ υψηλές συντάξεις. Καθώς το ανώτατο όριο κύριας σύνταξης ισούται με το δωδεκαπλάσιο της Εθνικής Σύνταξης, το πλαφόν αυξάνεται από 5.362,44 ευρώ το 2026 σε 5.512,56 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

-Στα 430,67 ευρώ οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Αύξηση προβλέπεται και για τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Το ποσό από 418,94 ευρώ το 2026 αυξάνεται στα 430,67 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Η παροχή αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων να μη λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό άνω των 360 ευρώ.

ΕΑΣ: Ανεβαίνουν τα όρια για να μη «χαθεί» η αύξηση

Κρίσιμη παρέμβαση αποτελεί και η τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Τα όρια των κλιμακίων θα αυξηθούν κατά 2,8%, όσο δηλαδή και οι συντάξεις, προκειμένου ένας συνταξιούχος να μην περάσει σε υψηλότερο συντελεστή ΕΑΣ μόνο και μόνο επειδή πήρε την ετήσια αύξηση.

Το πρώτο όριο, για εισφορά 3%, ανεβαίνει από τα 1.468,01 ευρώ στα 1.509,11 ευρώ. Το όριο για το 6% αυξάνεται στα 1.832,49 ευρώ, για το 7% στα 2.155,87 ευρώ, για το 9% στα 2.479,25 ευρώ, για το 10% στα 2.802,64 ευρώ, για το 12% στα 3.126,01 ευρώ, για το 13% στα 3.449,39 ευρώ και για το 14% στα 3.772,78 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.780 ευρώ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην κλίμακα ΕΑΣ 3% και έχει παρακράτηση 53,40 ευρώ. Με την αύξηση 2,8%, η σύνταξή του θα φθάσει στα 1.829,84 ευρώ.

Χωρίς την αναπροσαρμογή των ορίων θα περνούσε στην κλίμακα του 6% και η παρακράτηση θα εκτινασσόταν στα 109,79 ευρώ, εξανεμίζοντας ουσιαστικά το όφελος της αύξησης. Με το νέο όριο, όμως, παραμένει στο 3% και η κράτηση διαμορφώνεται στα 54,90 ευρώ, με αποτέλεσμα να διατηρεί στην πράξη ολόκληρη την αύξηση.

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο, το 2027 διαμορφώνεται ως χρονιά κατά την οποία η ετήσια αναπροσαρμογή αποκτά πραγματικό αντίκρισμα για το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς αφενός καταργείται ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά και αφετέρου αναπροσαρμόζονται τα όρια της ΕΑΣ ώστε η αύξηση να μην εξανεμίζεται από μεγαλύτερες κρατήσεις.