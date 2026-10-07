«Όλα τα σφυριά πρέπει να χτυπάνε στη μάχη που έχουμε να δώσουμε το επόμενο εξάμηνο, στη μάχη των εκλογών», είπε ο πρώην πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους συντονιστές της Αττικής.

Σε κατάσταση εκλογικού «συναγερμού» έθεσε και επίσημα την ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας από όλα τα στελέχη και τα μέλη να «χτυπούν σαν σφυρί» προς την ίδια κατεύθυνση, το διάστημα που απομένει μέχρι να στηθούν οι κάλπες.

Παράλληλα, όμως, είναι φανερή η μετατροπή της Συμπαράταξης από «ψηφιακό», σε «κανονικό» κόμμα, με την ύπαρξη οργανώσεων και παρουσία παντού.

«Κανονικό» κόμμα - Η ΕΛΑΣ αλλάζει μορφή

Η συνεδρίαση των συντονιστών της ΕΛΑΣ στην Αττική, ήταν η πρώτη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την οργανωμένη βάση της Συμπαράταξης. Καλώς ή κακώς, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, το νέο κόμμα ήταν «άυλο». Μέλη είχε μόνο μέσω διαδικτύου - κάτι που αναγνώρισε ο επικεφαλής της. Όμως, η ώρα της κάλπης πλησιάζει. Και όπως είπε, ήρθε η ώρα να αποκτήσει και «υλική βάση» και «φυσική παρουσία», στις γειτονιές και στους χώρους εργασίας.

Και αυτή ήταν η «χρέωση» για τα μέλη των συντονιστικών τα οποία συνάντησε, χθες. Να βρεθούν παντού. Επί της ουσίας, τους είπε ότι εσείς είστε το «πρόσωπο» της ΕΛΑΣ στην κοινωνία και στο χέρι τους είναι το να «σφυρηλατήσουν» τη σχέση μαζί της. «Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να ξέρει που είναι ο κατά τόπους συντονιστής και τα μέλη της ΕΛΑΣ», είπε ο κ.Τσίπρας, χαρακτηριστικά.

Και κάπως έτσι, γίνεται απόλυτα ξεκάθαρο ότι καλές, «χρυσές» και «άγιες» είναι η νέες τεχνολογίες, όμως τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη προσωπική επαφή των ανθρώπων. Και κρίνοντας από τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού, η Συμπαράταξη θα αποκτήσει σύντομα και οργανώσεις τοπικές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ίσως όχι με τη μορφή των κατά τόπους γραφείων, όμως θα υπάρχουν. Και μάλιστα, τις θέλει μαζικές και ισχυρές, καθώς όπως υπογράμμισε «πρέπει να πλουτίσουμε τις οργανώσεις μας με νέα μέλη. Αν μείνουμε μόνο στο διαδίκτυο δεν θα τα καταφέρουμε».

Προφανώς και όλη αυτή η διαδικασία δεν θα μπορούσε να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Πλέον, όμως, έχει μπει για την ΕΛΑΣ «το νερό στο αυλάκι». Και η ολοκλήρωση της οργανωτικής δομής θα της προσφέρει δυνατότητες διαφορετικές από αυτές που είχε ως και σήμερα.

Άλλωστε, το καλοκαίρι έγινε αντιληπτή η απουσία των εκπροσώπων της στην περιφέρεια. Και έτσι ερμηνεύουν κάποιοι -εν πολλοίς- και τη μικρή δημοσκοπική κάμψη του Σεπτεμβρίου.

Εκλογικός «συναγερμός»

Η χθεσινή συνάντηση και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, σήμανε επί της ουσίας την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΛΑΣ. Το κόμμα, από την κορυφή ως τη βάση, τέθηκε σε κατάσταση εκλογικού συναγερμού, καθώς ο χρόνος που θα στηθούν οι κάλπες όλο και πλησιάζει.

«Όλα τα σφυριά πρέπει να χτυπάνε στη μάχη που έχουμε να δώσουμε το επόμενο εξάμηνο, στη μάχη των εκλογών», είπε ο πρώην πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους συντονιστές της Αττικής.

Επίσης, επανέλαβε «πως δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή χωρίς εμάς. Δεν είναι εκβιασμός, όπως κάποιοι το αντιλαμβάνονται, αλλά ρεαλισμός όταν λέμε ότι “είτε εμείς θα τα καταφέρουμε ή κανείς” και θα έχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη», συμπληρώνοντας πως το δίλημμα «ή εμείς θα τα καταφέρουμε ή η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση θα συνεχίσει να κυβερνά», είναι αντικειμενικό.





