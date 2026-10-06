Ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ σχεδιάζουν τη διάταξη «μάχης» με την οποία θα προχωρήσουν στον δρόμο προς τις κάλπες.

Ομιλία στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απευθύνει αυτή την ώρα, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΛΑΣ σχεδιάζει τη διάταξη «μάχης» με την οποία θα προχωρήσει στον δρόμο προς τις κάλπες, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει τους επόμενους μήνες να πραγματοποιήσει τη μεγάλη αντεπίθεση και να βάλει τις βάσεις για την πολιτική ανατροπή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ελήφθη η απόφαση για εξορμήσεις των κορυφαίων στελεχών και του Αλέξη Τσίπρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες θα ξεκινήσουν στην περιφέρεια από τις 15 Οκτωβρίου, περίπου. Στόχος είναι η ΕΛΑΣ να φτάσει «πόρτα, πόρτα» και «χωριό, το χωριό» σε κάθε γωνιά της χώρας.

Πριν την επίσκεψη είτε του κλιμακίου, είτε του επικεφαλής της Συμπαράταξης, ο τοπικός τομεάρχης και η τοπικές επιτροπές θα προετοιμάζουν το έδαφος. Μάλιστα, θα αναζητούν και πρόσωπα που προέρχονται από την τοπική κοινωνία, προκειμένου να προλογίσουν τον κ.Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ, παράλληλα, θα προετοιμάσει και το προεκλογικό της πρόγραμμα, οι βάσεις του οποίου θα συζητηθούν σε κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, των τομεαρχών της Συμπαράταξης και του Εθνικού Συμβουλίου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Δείτε LIVE την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

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