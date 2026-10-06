Η βασική εκτίμηση που επικράτησε στο Πολιτικό Κέντρο της ΕΛΑΣ, είναι πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι «βίαιος» για τους πολίτες.

Τη διάταξη «μάχης» με την οποία θα προχωρήσει στον δρόμο προς τις κάλπες σχεδιάζει η ΕΛΑΣ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει τους επόμενους μήνες να πραγματοποιήσει τη μεγάλη αντεπίθεση και να βάλει τις βάσεις για την πολιτική ανατροπή.

Το Πολιτικό Κέντρο της Συμπαράταξης συνεδρίασε τη Δευτέρα, συζήτησε την παρούσα συγκυρία και έλαβε τις αποφάσεις για το πως θα κινηθεί στο εγγύς μέλλον – κάτι που θα αποτελέσει και μια πρόβα για την τελική ευθεία πριν από τις κάλπες.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια

Η βασική εκτίμηση που επικράτησε στο Πολιτικό Κέντρο της ΕΛΑΣ, είναι πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι «βίαιος» για τους πολίτες. Η παρατεταμένη ακρίβεια δύσκολα θα υποχωρήσει, οι τιμές στην ενέργεια -κατά πάσα πιθανότητα- θα συνεχίσουν να αυξάνονται και οι μισθοί δύσκολα θα μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες.

Επομένως, κατέστη σαφές ότι όλες οι παρεμβάσεις των στελεχών της Συμπαράταξης, αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να βασίζονται πάνω στο τρίπτυχο «ακρίβεια-ενέργεια-μισθοί». Όπως ακριβώς έπραξε ο επικεφαλής τους, τόσο στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή, με τους αλιείς του Θερμαϊκού, όσο και τους μεταφορείς στον Βοτανικό, χθες.

Το δεύτερο σκέλος των αποφάσεων, θα στοχεύουν κατευθείαν την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα προσπαθούν στην επιχειρηματολογία τους να βάζουν τον πρωθυπουργό στο επίκεντρο, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί «φουσκώνει» το αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν μειώνει πουθενά τους φόρους για να γεμίζει τα ταμεία και με αυτά χρήματα κάνει προεκλογική, επιδοματική πολιτική, πετώντας «ψίχουλα» στους πολίτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Είναι μία εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού (σ.σ. τα υψηλά πλεονάσματα), προκειμένου ex post που λένε αργότερα τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδει φιλοδωρήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές», σημείωσε χθες ο κ.Τσίπρας.

Εκλογικό πρόγραμμα και εξορμήσεις «πόρτα, πόρτα»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ελήφθη η απόφαση για εξορμήσεις των κορυφαίων στελεχών και του Αλέξη Τσίπρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες θα ξεκινήσουν στην περιφέρεια από τις 15 Οκτωβρίου, περίπου. Στόχος είναι η ΕΛΑΣ να φτάσει «πόρτα, πόρτα» και «χωριό, το χωριό» σε κάθε γωνιά της χώρας.

Πριν την επίσκεψη είτε του κλιμακίου, είτε του επικεφαλής της Συμπαράταξης, ο τοπικός τομεάρχης και η τοπικές επιτροπές θα προετοιμάζουν το έδαφος. Μάλιστα, θα αναζητούν και πρόσωπα που προέρχονται από την τοπική κοινωνία, προκειμένου να προλογίσουν τον κ.Τσίπρα.

Η ΕΛΑΣ, παράλληλα, θα προετοιμάσει και το προεκλογικό της πρόγραμμα, οι βάσεις του οποίου θα συζητηθούν σε κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, των τομεαρχών της Συμπαράταξης και του Εθνικού Συμβουλίου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Τέλος, όπως έχει προαναγγείλει το Dnews.gr, σταδιακά στα κανάλια κάνει η δεύτερη «φουρνιά» νέων στελεχών, που θα δοκιμαστεί στη σκληρή μάχη των πολιτικών πάνελ. Άλλωστε, πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη αξιολόγηση όσων έχουν σηκώσει ως τώρα το βάρος, με το πρόσημο να είναι θετικό για τους περισσότερους.