Ο υπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η νέα νομοθετική διάταξη δεν θα αφορά αποκλειστικά ηλικιωμένους ή άλλες ευάλωτες ομάδες.

Ο Γιώργος Φλωρίδης προανήγγειλε την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο ERTNews, έκανε γνωστό ότι θα δημιουργηθεί ειδικό τμήμα από την Ελληνική Αστυνομία το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές και συναφείς απάτες, ενώ παράλληλα προωθείται ρύθμιση με την οποία οι συγκεκριμένες πράξεις θα αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα από το πρώτο ευρώ, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νέα διάταξη.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στον δικαστικό χάρτη, στις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά και στη μεγάλη αναμόρφωση του δικαίου ιδιοκτησίας, το οποίο σε σημαντικά σημεία εξακολουθεί να βασίζεται σε νομοθεσία σχεδόν ενός αιώνα.

Ειδικό τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. για τις τηλεφωνικές απάτες

«Εξελίχθηκε σε μάστιγα», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης για τις τηλεφωνικές απάτες, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα συζητήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών αποφάσεων, η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στην ίδρυση ειδικού τμήματος, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο είδος εγκληματικότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το νέο τμήμα θα αξιοποιεί, σύμφωνα με τον υπουργό, όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ., με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που βρίσκονται πίσω από τις απάτες.

Κακούργημα από το πρώτο ευρώ

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ποινική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων απατών.

Όπως εξήγησε ο κ. Φλωρίδης, μέχρι σήμερα η κακουργηματική μορφή της απάτης συνδεόταν με οικονομική ζημιά που ξεπερνούσε το ποσό των 120.000 ευρώ. «Από 1 ευρώ θα είναι κακούργημα», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι με τη νέα ρύθμιση δεν θα υπάρχει πλέον ο συγκεκριμένος «κόφτης» των 120.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη νέα διάταξη.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να αντιμετωπιστεί συνολικά το φαινόμενο και να υπάρξει αυστηρότερη ποινική μεταχείριση των δραστών.

Η ρύθμιση αφορά όλες τις ηλικίες

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η νέα διάταξη δεν αφορά αποκλειστικά ηλικιωμένους ή άλλες ευάλωτες ομάδες. Όπως σημείωσε, η νέα αντιμετώπιση αφορά θύματα ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν η απάτη βασίζεται στη δημιουργία φόβου, άγχους, τρόμου ή ταραχής, προκειμένου το θύμα να πειστεί να παραδώσει χρήματα.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα, από υποτιθέμενα προβλήματα συγγενικών προσώπων έως ψευδείς ισχυρισμούς για λογαριασμούς, μετρητές, υπηρεσίες ή άλλους κινδύνους. «Δεν μιλάμε για ηλικιωμένους που επί το πλείστον εστιάζουν εκεί ή σε ευπαθείς ομάδες. Σε όλες τις ηλικίες και από το πρώτο ευρώ», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Πότε θα τεθεί σε ισχύ η νέα διάταξη

Η σχετική διάταξη έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Η ψήφισή της αναμένεται στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον υπουργό να αναφέρει ως χρονικό ορίζοντα περίπου τις 15 Οκτωβρίου.

Μετά την ψήφιση και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός. Ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι ο συνδυασμός της δημιουργίας ειδικού τμήματος στην Ελληνική Αστυνομία και της αυστηροποίησης της ποινικής νομοθεσίας αναμένεται να οδηγήσει σε «σοβαρά αποτελέσματα» στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο δικαστικός χάρτης και η μείωση του χρόνου εκδίκασης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στη συνέχεια στις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, με πρώτη μεγάλη παρέμβαση τον δικαστικό χάρτη.

Όπως εξήγησε, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ενοποιήθηκαν τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία, με αποτέλεσμα την κατάργηση των Ειρηνοδικείων ως ξεχωριστού δικαστικού βαθμού. Ο κ. Φλωρίδης έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αθήνα, όπου εκδικάζεται περίπου το 60% των υποθέσεων οικονομικού ενδιαφέροντος της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από την αλλαγή, από την κατάθεση μιας αγωγής μέχρι τον ορισμό δικασίμου μπορούσαν να μεσολαβήσουν περίπου τέσσερα χρόνια. Με τον νέο δικαστικό χάρτη, ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί, όπως ανέφερε, στους επτά με οκτώ μήνες. «Έχουμε κερδίσει δηλαδή τριάμισι χρόνια περίπου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στη μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα πεδίο που αφορά σχεδόν κάθε οικογένεια, καθώς οι προηγούμενες διατάξεις ίσχυαν επί περίπου οκτώ δεκαετίες και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσαν σημαντικές δυσκολίες.

«Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για την αναμόρφωση του πλαισίου εργάστηκε συστηματικά, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα.

Στόχος, όπως είπε, είναι να μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα που προκύπτουν γύρω από τις κληρονομιές και τις σχετικές διαδικασίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxljuwpjtch?integrationId=40599y14juihe6ly}