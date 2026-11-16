«Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό στα πρόστιμα για να μην υπάρχουν ακρότητες», ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αλλαγές στα πρόστιμα που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί υπερβολές στο ύψος των χρηματικών κυρώσεων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα» της Βεργίνα Τηλεόρασης, ο υπουργός αποκάλυψε ότι οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις έχουν ήδη εντοπιστεί από την Τροχαία, ενώ το ζήτημα έχει εξεταστεί τόσο από το υπουργείο Μεταφορών όσο και σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου.

«Ήδη έχουν αποτυπωθεί από την Τροχαία οι υπερβολές, και το θέμα έχει εξετάσει το υπουργείο Μεταφορών και το συζητήσαμε στο υπουργικό συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Όπως όλα δείχνουν επίκεινται παρεμβάσεις εξορθολογισμού των προστίμων χωρίς όμως να αλλάζει η κατεύθυνση της αυστηρής αντιμετώπισης επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

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Προς αυτό συγκλίνει το γεγονός ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης υπεραμύνθηκε της αυστηροποίησης των ποινών για τις τροχαίες παραβάσεις, συνδέοντάς την με τη σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων.

Όπως ανέφερε, η αυστηρότερη αντιμετώπιση παραβάσεων όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη λειτουργεί αποτρεπτικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τηρούνται οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας. «Οι συγκρίσεις των θανατηφόρων δυστυχημάτων έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί αγρίεψαν τα πράγματα στις ποινές. Δεν θα παραβιάζεις κόκκινο», σημείωσε.