Στο ίδιο πλαίσιο έχει αναφερθεί και η δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με παρουσία στην Ελλάδα και τον Παναμά, για φερόμενη παροχή υπηρεσιών σε ναυτιλιακά σχήματα που συνδέονται με την παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών βρίσκονται Έλληνες επιχειρηματίες και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τους ελέγχους για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου και άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι πρόσφατες αμερικανικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν πρόσωπα και επιχειρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον, ενώ ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η ναυτιλιακή Times Navigation Inc. του Γιάννη Καραγεώργη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 4,1 εκατ. δολαρίων για μεταφορές φορτίων ιρανικής προέλευσης. Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει στα αμερικανικά δικαστήρια, με την εταιρεία να αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθεί το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες στο ευρύτερο πλαίσιο των αμερικανικών ενεργειών κατά των δικτύων που φέρονται να διευκολύνουν το εμπόριο ιρανικών προϊόντων, έχουν αναφερθεί επίσης οι Έλληνες εφοπλιστές Αλμπέρτο Τσόρις και Γιώργος Τσόρις, οι οποίοι συνδέονται, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις των ΗΠΑ, με τις εταιρείες Shipoil Limited, Shipoil FZCO και Ship Fuels and Trade DMCC, οι οποίες φέρονται να είχαν συνεργασίες με ιρανικούς φορείς υπό κυρώσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο έχει αναφερθεί και η δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με παρουσία στην Ελλάδα και τον Παναμά, για φερόμενη παροχή υπηρεσιών σε ναυτιλιακά σχήματα που συνδέονται με την παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Εν εξελίξει δε είναι και οι έρευνες των ΗΠΑ στην Aegean Baltic Bank για το εάν όδευσε συναλλαγές που σχετίζονται με οντότητες που ελέγχονται για τις δραστηριότητες τους με το Ιράν .

Οι 11 μεταφορές που ερευνούν οι Αμερικανοί

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Η «περιπέτεια» της Times Navigation ξεκίνησε από μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αμερικανική υπηρεσία OFAC, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων, εξετάζει 11 μεταφορές μετάλλων και ορυκτών ιρανικής προέλευσης, από τις 26 Απριλίου 2018 έως τις 5 Μαρτίου 2019. Τα φορτία μεταφέρθηκαν με τρία πλοία, για τα οποία η ελληνική ναυτιλιακή είχε συνάψει συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης με την αμερικανική επενδυτική εταιρεία YieldStreet Inc. Με απλά λόγια, τα πλοία είχαν πωληθεί και στη συνέχεια μισθωθεί ξανά. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι οι μεταφορές έγιναν για λογαριασμό άλλων ναυλωτών και είχαν ως αποτέλεσμα να παραβιάσει η YieldStreet τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Έτσι, η Times Navigation βρέθηκε αντιμέτωπη με μια διαδικασία που μπορεί να της κοστίσει εκατομμύρια δολάρια.

Η επιστολή στον Γιάννη Καραγεώργη

Στις 19 Μαΐου 2026, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έστειλε επίσημη επιστολή στην Times Navigation, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να επιβάλει πρόστιμο 4,075 εκατ. δολαρίων. Το έγγραφο, με αριθμό αναφοράς ENF 973329, απευθυνόταν ονομαστικά στον Γιάννη Καραγεώργη, υπό την ιδιότητά του ως διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, στα γραφεία της στην Αθήνα. Στην επιστολή, η OFAC αναφέρει ότι έχει λόγους να πιστεύει πως η ναυτιλιακή προχώρησε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από την αμερικανική νομοθεσία. Μάλιστα, οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σοβαρή τη φερόμενη παράβαση, κάτι που επηρέασε και το ύψος του προστίμου.

Η Times Navigation αποφάσισε να αμφισβητήσει τη διαδικασία και στις 2 Ιουλίου 2026 προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον κατά του υπουργού Οικονομικών Scott Bessent, του Bradley Smith και του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Η εταιρεία υποστήριξε ότι η OFAC δεν μπορεί να επιβάλλει τέτοιου είδους πρόστιμα χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση και ζήτησε να σταματήσει προσωρινά η διαδικασία. Ωστόσο, στις 31 Αυγούστου 2026, η δικαστής Beryl A. Howell απέρριψε το αίτημά της. Έκρινε ότι η εταιρεία δεν απέδειξε πως θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά εάν συνεχιστεί ο έλεγχος. Η απόφαση αποτέλεσε ένα πρώτο δικαστικό πλήγμα για την ελληνική ναυτιλιακή.

Η αντιπαράθεση όμως δεν σταμάτησε εκεί. Η Times Navigation ζήτησε από το δικαστήριο να αποφασίσει για τα βασικά νομικά ζητήματα χωρίς να χρειαστεί πλήρης δίκη. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε αρχικά να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, οι αμερικανικές αρχές κατέθεσαν δικό τους αίτημα, ζητώντας από το δικαστήριο να αποφασίσει υπέρ τους. Η ελληνική εταιρεία απάντησε στις 9 Σεπτεμβρίου και ακολούθησε νέα απάντηση από την αμερικανική πλευρά στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενίσχυση της νομικής ομάδας της Times Navigation στα μέσα Σεπτεμβρίου με την Cari Stinebower, μια Αμερικανίδα δικηγόρο που στο παρελθόν εργαζόταν στην ίδια την OFAC, δηλαδή στην υπηρεσία που σήμερα επιδιώκει να επιβάλει το πρόστιμο στην ελληνική εταιρεία. Πρόκειται για δικηγόρο με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στις οικονομικές κυρώσεις, στο ξέπλυμα χρήματος και σε υποθέσεις διεθνούς εμπορίου. Πριν περάσει στον ιδιωτικό τομέα, είχε εργαστεί στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση πολιτικών κυρώσεων και στην υπεράσπιση της OFAC σε δικαστικές υποθέσεις.

Η Stinebower γνωρίζει καλά τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν, της Ρωσίας, της Βενεζουέλας και της Κούβας, ενώ έχει εκπροσωπήσει ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις σε διαμάχες με τις αμερικανικές αρχές. Η παρουσία της στην υπόθεση του Γιάννη Καραγεώργη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς γνωρίζει από την προηγούμενη επαγγελματική της εμπειρία πώς λειτουργεί η OFAC και πώς χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη υπόθεση κτυπά «καμπανάκι» και για άλλους Έλληνες εφοπλιστές. Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον είναι ξεκάθαρο: όποιος μπλέκει με φορτία και συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρούς μπελάδες, ακόμη και πολλά χρόνια αργότερα. Η υπόθεση της Times Navigation δείχνει ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ανοίξουν ξανά παλιές υποθέσεις και να ζητήσουν εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα. Και δεν χρειάζεται μια ναυτιλιακή να έχει έδρα στις ΗΠΑ για να βρεθεί στο στόχαστρο. Αρκεί να υπάρχει κάποια σύνδεση με αμερικανικά συμφέροντα ή συναλλαγές που καλύπτονται από τις κυρώσεις τους.