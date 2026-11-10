Η αγορά πετρελαίου έχει εμφανίσει έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια του 2026.

Υποχώρηση καταγράφουν την Τρίτη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να διολισθαίνει προσωρινά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου, καθώς οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Το πετρέλαιο Μπρεντ υποχωρεί έως τα 89,03 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τις 31 Αυγούστου, προτού περιορίσει τις απώλειές του και διαμορφωθεί στα 90,68 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,1%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχωρεί κατά 1,6%, στα 85,45 δολάρια το βαρέλι.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος διαδραμάτισαν οι δηλώσεις Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία διαρκεί σχεδόν εννέα μήνες, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «αρκετά σύντομα». Μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι καταγράφεται πρόοδος προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Η αγορά πετρελαίου έχει εμφανίσει έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια του 2026. Το Μπρεντ ξεκίνησε τη χρονιά κοντά στα 60 δολάρια, εκτινάχθηκε έως τα 130 δολάρια κατά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια υποχώρησε, ακολουθώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας ΙΝΓΚ, η σταδιακή αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών στον Περσικό Κόλπο, σε συνδυασμό με πληροφορίες για πιθανή υποχώρηση της ιρανικής αδιαλλαξίας σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζει την πρόσθετη επιβάρυνση των τιμών λόγω γεωπολιτικού κινδύνου.

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Ωστόσο, οι προοπτικές ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν αβέβαιες. Ο πρόεδρος της ενεργειακής συμβουλευτικής εταιρείας ΦΕΓΚΕ, Φερεϊντούν Φεσαρακί, εκτίμησε ότι οι διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν αγεφύρωτες, κυρίως όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να επιβαρύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, ενώ οι περιορισμένες δυνατότητες διύλισης εντείνουν τις πιέσεις στις αγορές πετρελαίου κίνησης, βενζίνης και αεροπορικών καυσίμων.