«Τα υπερπλεονάσματα δεν στηρίζουν κανέναν εθνικό στόχο. Στηρίζουν μόνο τη δυνατότητα, κάθε Απρίλη να δίνει φιλοδωρήματα ο πρωθυπουργός», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Συνάντηση με μέλη του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΠΕΜΕ), είχε στο Βοτανικό ο Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τα προβλήματα του κλάδου που προκύπτουν κυρίως από την αύξηση του μεταφορικού κόστους.

«Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στοιχειοθετώντας τον ισχυρισμό του ότι εσκεμμένα η κυβέρνηση έχει υπερπλεονάσματα για να μπορεί κάθε Απρίλιο να δίνει χρήματα στους πολίτες εν είδει φιλοδωρήματος «και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο».

Υπογραμμίζοντας συγχρόνως το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάθε λογής επαγγελματίες από την άνοδο στις τιμές καυσίμων και ενέργειας, εκτίμησε ότι «αυτό που θα ζήσουμε αυτόν τον χειμώνα σε σχέση με το κόστος ζωής και τις τιμές ενέργειας, θα είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει».

Όπως, αναλυτικά, είπε στη συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης, «προχθές ήταν οι αγρότες, χθες ήταν οι αλιείς, σήμερα είναι οι μεταφορείς. Το βασικό που βγαίνει από όλες τις κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις, είναι ότι "δεν βγαίνει". Το κόστος είναι τόσο υψηλό πια, ώστε σε βασικούς επαγγελματικούς κλάδους που στηρίζουν την οικονομία, το κόστος είναι υπερβολικό πια. Αυτό το κόστος μετακυλίεται στον πολίτη, στον καταναλωτή, το νοικοκυριό». Ακολούθως, σημείωσε, «σήμερα κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μια ακόμη φορά, προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα. Που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για 4η συνεχόμενη χρονιά - υπερπλεονάσματα, πλεονάσματα πάνω από τον στόχο, πάνω από 3-5 δισ. ευρώ - αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος. Είναι μια εσκεμμένη υποεκτίμηση, μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου, αργότερα, τον Απρίλη η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδει φιλοδωρήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές», κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και συνέχισε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αντλία, στους επαγγελματίες στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Ας τελειώσει το αστείο, "πού θα βρείτε τα λεφτά". Τα έχει βρει στα δημόσια ταμεία από τον ΦΠΑ που παραμένει υψηλός, ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με 3%, με 4%».

Στο σημείο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να υπογραμμίσει και τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας περιόδου και εκείνης της δικής του κυβέρνησης: «Αυτό γίνεται τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Την περίοδο των μνημονίων η λογική των πλεονασμάτων στήριζε έναν εθνικό στόχο. Δεν θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Τα τελευταία χρόνια που έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν στηρίζει κανέναν εθνικό στόχο. Στηρίζει μόνο τη δυνατότητα, κάθε Απρίλη να δίνει φιλοδωρήματα ο πρωθυπουργός». Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Συμπαράταξης δεν έκρυψε την ανησυχία του για τον χειμώνα που έρχεται λέγοντας: «Σήμερα, όμως, έχουμε μια κρίση που υπερβαίνει τα όρια. Αυτό που θα ζήσουμε αυτόν τον χειμώνα σε σχέση με το κόστος ζωής και τις τιμές ενέργειας, θα είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Απαιτείται να ζητηθεί άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Ενώ ζήτησε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, το υπερπλεόνασμα, να αξιοποιηθούν «προκειμένου να ζεσταθούν τα σπίτια και να κινηθούν τα φορτηγά σας, τα καΐκια των ψαράδων, τα τρακτέρ», όπως χαρακτηριστικά είπε.

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Κατά την άποψή του δε, «ό,τι διεκδικείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνεις». Έφερε, μάλιστα, το παράδειγμα του 2016, τότε που χωρίς να ρωτήσει, όπως είπε, τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε - «σε μνημόνια ήμασταν» - έδωσε χρήματα στους συνταξιούχους - αυτό ήταν «το πρώτο κοινωνικό μέρισμα. Τα θυμόμαστε αυτά ή τα έχουμε ξεχάσει; Η κυβέρνηση αν θέλει μπορεί. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους και πρέπει να τα δώσει», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ κλείνοντας την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στα αιτήματα του κλάδου των μεταφορέων, όπως είναι τα διόδια, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κ.ά. «Η μείωση του κόστους μπορεί να γίνει μέσα από πολλούς παράγοντες», παρατήρησε. Αναφέρθηκε, τέλος, και στα θεσμικά αιτήματά τους, όπως υποδομές, η έλλειψη οδηγών κ.ο.κ. «Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε με ένα τρόπο σοβαρό και συγκροτημένο, γιατί αφορά την ενίσχυση ενός κλάδου που στηρίζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα», κατέληξε.

Εκ μέρους του Δ.Σ. ο πρόεδρός του, Ειρηναίος Δημητρίου μίλησε για το υψηλό μεταφορικό κόστος, όπως και για το κόστος των διοδίων.

Τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ συνόδευε στην επίσκεψη ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.