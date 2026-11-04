Το ΤΕΕΜ προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στην Καισαριανή.

Άλλο ένα περιστατικό με αντικείμενο που θεωρήθηκε ύποπτο καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αυτή τη φορά στην Καισαριανή.

Σε αυτή την περίπτωση εντοπίστηκε σε πάρκο βαλίτσα η οποία θεωρήθηκε ύποπτη και για αυτό τον λόγο υπήρξε κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στην Καισαριανή έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη, η οποία στη συνέχεια αποκαταστάθηκε.