Για λόγους ασφαλείας, οι Αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της οδού Σκρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (31/10) στην Καλλιθέα, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές και να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Σκρα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσει εάν το αντικείμενο εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο, καθώς υπήρχε μήνυμα στο 112 για την ύπαρξη βόμβας σε όχημα.

Ειδικότερα, η διακοπή αφορά το τμήμα από το ύψος της οδού Μεσολογγίου έως το ύψος της οδού Ανδρομάχης, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους ειδικούς του ΤΕΕΜ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της εξέτασης από τους πυροτεχνουργούς.