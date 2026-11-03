Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ στα Εξάρχεια.

Νέος συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, αυτή τη φορά στα Εξάρχεια.

Περίπου στις 22:30 εντοπίστηκε αντικείμενο που θεωρήθηκε ύποπτο και προκάλεσε κινητοποίηση. Στα Εξάρχεια έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αραχώβης, από το ύψος της Ιπποκράτους έως το ύψος της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και στη Μαυρομιχάλη, από τη Διδότου έως την Ερεσού.