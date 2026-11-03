Μέρες ίσως και βδομάδες για να μάθουμε τον νικητή των ενδιάμεσων εκλογών.

Από τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης και μετά θα μαθαίνουμε σταδιακά τα αποτελέσματα ανά πολιτεία. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ολοκληρώνονται όμως τώρα ξεκινάει το μεγάλο… ντέρμπι.

Θυμίζουμε ότι στις εκλογές κρίνονται οι 35 έδρες στη Γερουσία, αλλά και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Δείτε τον χάρτη - Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

Από τη 1 τα ξημερώματα κλείνουν οι κάλπες σε Ιντιάνα και Κεντάκι.

Στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) κλείνουν οι κάλπες σε Φλόριντα, Τζόρτζια, Νότια Καρολίνα, Βερμοντ και Νιου Χάσμαϊρ.Σ

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Στις 2:30 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες σε ακόμη τρεις πολιτείες. Στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια οι κάλπες κλείνουν στις 19:30 ώρα Ανατολικής Ακτής.

Σταδιακά, λοιπόν, θα κλείνουν όλες οι κάλπες σε όλες τις πολιτείες, ενώ για τα τελικά αποτελέσματα αυτά θα πάρουν αρκετές μέρες ίσως και βδομάδες για να τα μάθουμε. Θυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα των αντίστοιχων εκλογών το 2022 δεν ήταν διαθέσιμα μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, όταν οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την έδρα στη Τζόρτζια καθώς έγινε επαναληπτικός γύρος εκλογών.

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