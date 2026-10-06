«Οι καταναλωτικές ενώσεις θα έπρεπε να γίνουν συνομιλητές με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς και να συνεργαστούν», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας το super market είναι ακριβό αν συγκρίνει κανείς τον μισθό με τις τιμές», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», τονίζοντας πως εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα θα χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα.

Αναλυτικά:

«Για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας το super market είναι ακριβό, αν συγκρίνει κανείς το μισθό του με τις τιμές μπορεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους να φαίνεται ακριβό. Αυτό ισχύει αλλά αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι να έχουμε συνείδηση του γιατί συμβαίνει κάτι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα οφείλεται στη συμφωνία με τα super market, ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε: «Οπωσδήποτε έχει παίξει ρόλο. Θέλω να θυμίσω κάποια δεδομένα, εδώ και πολλούς μήνες έχει ξεκινήσει ένα πόλεμος στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος αυτός μας αφορά άμεσα γιατί αυξάνονται πολύ οι τιμές των καυσίμων και αυτό μεταδίδεται σε όλη την αλυσίδα και οδηγεί σε πολύ μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Εμείς τότε είχαμε αντιδράσει αμέσως με μέτρα τα οποία είναι και αντίθετα στην φιλοσοφία της ΝΔ αλλά τα πήραμε προκειμένου να φρενάρουμε τέτοιου είδους πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρομαι στο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη. Αυτό το μέτρο δεν είναι δυνατόν να το κρατάς εσαεί. Τον Ιούλιο συμφωνήσαμε να αποσύρουμε αυτό το μέτρο με την δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και των super market ότι το καλοκαίρι θα κρατήσουν τις τιμές τους. Τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα εξαιτίας ότι αυτό σε γενικές γραμμές τηρήθηκε. Το ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους. Προφανώς υπάρχουν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους, προφανώς υπάρχουν και προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές. Τον Σεπτέμβριο είναι ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στην οποία οι επιχειρήσεις μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή του Καταναλωτή έχουν βάλει μέσα 1.740 κωδικούς, σε αυτούς τους κωδικούς η μείωση είναι γύρω στο 9,5% κι όταν ζήτησα από την Ανεξάρτητη Αρχή να δώσει τα στοιχεία για ένα μέσο νοικοκυριό στο οποίο ας πούμε ότι κοστίζει το super market 500 με 600€, τι μείωση είχε η μείωση ήταν γύρω στα 40€. Πρώτος βγήκα και είπα ότι αυτό προφανέστατα δεν συνιστά μια ουσιώδη και μεγάλη μεταβολή στην αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά για τα νοικοκυριά που έχουν πρόβλημα τα 40€ το μήνα είναι μια καλή πρωτοβουλία. Θα επιμείνουμε αυτή η συμφωνία να κρατήσει όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή για 4 μήνες παρά το ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Η συμφωνία με τα super market είναι μέχρι το τέλος του έτους. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εθελοντική».

Στη συνέχεια ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε: «Οι ενώσεις των καταναλωτών, που δυστυχώς είναι εξαιρετικά αδύνατες, αντί να λένε γενικόλογα πράγματα θα μπορούσαν να βγουν και να πουν «Αγαπητοί καταναλωτές οι τάδε και οι τάδε δεν μετέχουν στην πρωτοβουλία ή δεν θέλουν να συνεχίσουν». Το καταναλωτικό κίνημα θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιου είδους ρόλο και επίσης να υποδεικνύει και προϊόντα τα οποία είναι οι τιμές τους περίεργα υψηλές.

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Οι καταναλωτικές ενώσεις θα έπρεπε να γίνουν συνομιλητές με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς και να συνεργαστούν».

Ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε: «Η τιμή ενός προϊόντος στο super market είναι το τέλος μιας διαδικασίας στην οποία συζητά κανείς ποιο είναι το εισόδημα και ποια είναι η δυνατότητα να ανταπεξέλθει ένας πολίτης. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να μην ξεκινάμε από το τέλος, το οποίο τέλος δεν το ρυθμίζει το κράτος. Πρέπει να ρωτήσουμε τους επιχειρηματίες, πόσο παίρνουν ένα προϊόν, ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το κέρδος τους. Αν θέλουμε να δούμε το θέμα ουσιαστικά, να το δούμε από την αρχή» και καταλήγοντας υπογράμμισε: «Όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρα με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα καύσιμα. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις, δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στο δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να παρθούν και νέα πρόσθετα γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα».