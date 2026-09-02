«Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος για ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο αν ο πόλεμος, και στα δύο μέτωπα, συνεχιστεί καθώς είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και τους πολίτες, είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτό τον τρόπο λύνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστους ζωής, αλλά μας ενδιαφέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα και για αυτές τα 30-50€ το μήνα στα ψώνια του super market είναι μια θετική υπόθεση», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο diesel και τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες κινήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις.

Αναλυτικά:

«Ζητήσαμε από την επιχειρηματικότητα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που θα υπήρχε κίνδυνος για ανατιμήσεις καθώς τους μήνες αυτούς με τα εκατομμύρια τουριστών στην χώρα και την αύξηση της ζήτησης θα μπορούσαν να αυξηθούν πολύ σοβαρά οι τιμές, ζητήσαμε να υπάρξει ένα πάγωμα τιμών και στην συνέχεια να εκδηλωθεί μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου», είπε αρχικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε:

«Τον Ιούλιο ο πληθωρισμός τροφίμων κατά την Eurostat ήταν -2,3 από τον Ιούνιο και -0,4 από τον αντίστοιχο περσινό μήνα άρα ο μέσος όρος ήτανε μειώσεις τιμών και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην ευρωζώνη. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν 0,2, συνεπώς Ιούλιο και Αύγουστο η εικόνα είναι σταθεροποίηση της τιμής των τροφίμων, όχι όμως και άλλων πράγματων αλλά για τα άλλα πράγματα θα πρέπει να ρωτήσετε τους αρμόδιους υπουργούς. Η ενέργεια είναι το πιο βασικό πρόβλημα, και όταν λέμε ενέργεια μιλάμε για την τιμή των καυσίμων όπου οι πιέσεις είναι τεράστιες εξαιτίας του πολέμου».

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«Πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη»

«Στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για την μείωση των τιμών η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή συνεργάστηκε με την βιομηχανία τροφίμων και με τα super market, στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης της τιμής 9 με 9,5%. Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και τους πολίτες οι οποίοι δοκιμάζονται από φαινόμενα πολύ υψηλού κόστους ζωής. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο ύστερα από δύο πολέμους και την κρίση της πανδημίας», συνέχισε για το ίδιο θέμα και συμπλήρωσε:

«Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτό τον τρόπο λύνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστους ζωής αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα και για αυτές τα 30-50€ το μήνα στα ψώνια του super market είναι μια θετική υπόθεση».

«Παράθυρο» για συνέχιση της επιδότησης στο diesel

Αναφορικά με την επιδότηση στο diesel, o Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά γιατί υπάρχει μια σταθερή επιδότηση ιδιαίτερα στο diesel η οποία θα συνεχιστεί και τον μήνα Σεπτέμβριο και θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Στη συνέχεια ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε: «Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος για ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο αν ο πόλεμος, και στα δύο μέτωπα, συνεχιστεί καθώς είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν. Έχει μειωθεί πάρα πολύ σοβαρά η εισροή πετρελαίου προς την Ευρώπη, έχουν κλείσει 8 μεγάλα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Η Ρωσία η οποία στο παρελθόν ήταν εξαγωγική χώρα στο πετρέλαιο λόγω των τεράστιων ζημιών που έχει πάθει από τα ουκρανικά drones εισάγει πλέον πετρέλαιο και στα κλειστά Στενά του Ορμούζ δεν περνάει πετρέλαιο προς την Ευρώπη, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει όλοι να έχουν συνείδηση ότι είναι έτσι τα πράγματα».

Για τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν Ιούλιο και Αύγουστο

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν γνωρίζει ότι υπάρχουν προϊόντα που ανατιμήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τώρα «πέσανε», ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε: «Μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα αλλά θα ήταν πρόβλημα αν αυτό αφορούσε πάρα πολύ υψηλό αριθμό κωδικών όμως Ιούλιο και Αύγουστο ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν -2,3 και 0,2 τον Αύγουστο συνεπώς σε γενικές γραμμές αυτό δεν έχει συμβεί. Αν έχει συμβεί σε κάποιους κωδικούς είναι πολύ μικρότερο το θέμα από αυτό που επιχειρούν κάποιοι να παρουσιάσουν. Υπάρχει η αντίπερα όχθη η οποία κάθε τι θετικό που γίνεται θέλει να το διαβάλει και να το εξολοθρεύσει, αυτό δεν είναι σωστό για την κοινωνία και δεν πρέπει επειδή έχουμε σε 8 μήνες εκλογές να περιγράφονται τα πάντα ως μαύρα γιατί η αλήθεια δεν είναι ποτέ τόσο απόλυτη ούτε ως προς το μαύρο ή ως προς το άσπρο».

Μείωση ΦΠΑ

Για το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε: «Η Ελλάδα εισπράττει πολύ σοβαρά έσοδα από το ΦΠΑ, πολλά δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση ένα μεγάλο μέρος από αυτά προέρχονται από τις τουριστικές ροές, καταλαβαίνετε ότι μια μεταβολή στο ΦΠΑ δεν θα μπορούσε να ισχύει μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλους εκεί λοιπόν η Ελλάδα θα έχανε κάποια δισεκατομμύρια εσόδων τα οποία προέρχονται από πολίτες άλλων κρατών άρα είναι και αυτή μια παράμετρος την οποία θα πρέπει κανένας να τη σκεφτεί πάρα πολύ».

Ο υπουργός Ανάπτυξης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εάν θέλουμε να μιλάμε για αντιμετώπιση κόστους ζωής πρέπει να δούμε την παραγωγικότητα της οικονομίας, το αν προχωράμε προς τα μπρος στο τι παράγουμε, τι εξάγουμε. Συνέπεια της αύξησης της παραγωγικότητας είναι οι καλύτεροι μισθοί, χωρίς καλύτερους μισθούς όλες αυτές οι προσπάθειες ελέγχου της αγοράς, περιορισμού φαινομένων αισχροκέρδειας άρα δεν θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές άρα εμείς στρέφουμε προς τα εκεί μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με αύξηση του κατώτατου μισθού, με αύξηση του μέσου μισθού αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας τον οποίο και ακολουθούμε».