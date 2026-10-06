«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που δημιούργησε», τόνισε ο ο Συντονιστής Τομεαρχών της ΕΛΑΣ.

Τη σημασία της πρότασης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για ενίσχυση με 500 ευρώ τον μήνα κάθε φοιτητή και φοιτήτριας που σπουδάζει εκτός του τόπου κατοικίας ανέδειξε ο Συντονιστής Τομεαρχών της ΕΛΑΣ, Κώστας Γαβρόγλου, στο Action24.

«Κάθε παιδί που θα μπαίνει σε ένα τμήμα εκτός του τόπου κατοικίας θα παίρνει 500 ευρώ τον μήνα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πρόταση είναι κοστολογημένη και εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μαζί με το επίδομα ενοικίου, ώστε τα παιδιά να μπορούν να χαρούν την πανεπιστημιακή ζωή και να μη στερούνται τις σπουδές τους για οικονομικούς λόγους.

Ο Κώστας Γαβρόγλου αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας της νέας γενιάς, σημειώνοντας ότι όλο και περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους, ενώ ακόμη και μεταπτυχιακοί φοιτητές αναγκάζονται από τον Μάιο να φεύγουν για εποχική εργασία. «Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου είναι άδειες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα: πώς θα προστατεύσουμε μια νεολαία που έχει κάνει τρομερούς κόπους για να μπει στα πανεπιστήμια και πρέπει να δουλεύει σεζόν για να βγάζει τα αυτονόητα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ προτείνει ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα ενός συστήματος που παραμένει επί σαράντα χρόνια με μοναδικό του χαρακτηριστικό το αδιάβλητο, χωρίς αυτό να το καθιστά αυτομάτως αξιόπιστο.

«Τώρα συγκροτείται η ΕΛΑΣ»

Για την πορεία της ΕΛΑΣ, ο Συντονιστής Τομεαρχών υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση περί «ταβανιού» για ένα κόμμα 100 ημερών, το οποίο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία της συγκρότησής του. «Είναι ένα κόμμα που συγκροτείται τώρα. Μόλις τώρα ανακοινώθηκαν και οι 600 των συντονιστικών επιτροπών», ανέφερε.

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Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η ΕΛΑΣ είναι ανοιχτή σε ανθρώπους που αποδεσμεύονται από προηγούμενες κομματικές σχέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στις γραμμές της. Για τους εν ενεργεία βουλευτές, επανέλαβε τη σταθερή θέση ότι όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική του έδρα, καθώς η Συμπαράταξη δεν επιδιώκει να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα μέσω μεταγραφών.

«Να παράγουμε περισσότερο, να μοιράζουμε περισσότερα»

Αναφερόμενος στον προγραμματικό προσανατολισμό, τόνισε ότι τα υπερπλεονάσματα πρέπει να επενδυθούν στο πλαίσιο μιας διαφορετικής πολιτικής, όπως την παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: «Να παράγουμε περισσότερο, ώστε να μπορούμε να μοιράζουμε περισσότερα, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα».

«Έντονη η κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τη διαφθορά»

Περνώντας στην κυβερνητική πολιτική, ο Κώστας Γαβρόγλου επισήμανε ότι το σταθερότερο εύρημα των δημοσκοπήσεων δεν είναι μόνο τα κομματικά ποσοστά, αλλά η έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τη διαφθορά. Όπως είπε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών διαφωνεί με όσα κάνει η κυβέρνηση, ενώ η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών δεικτών.

«Αυτή τη στιγμή κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν προβλήματα που τα γέννησε η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κυβέρνηση, που τα γέννησε και τα δημιούργησε, είναι σε θέση να τα λύσει. Και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι σε θέση να τα λύσει», σημείωσε, αναφερόμενος στην επιδείνωση της ακρίβειας, στη διαφθορά και στην υποχώρηση των θεσμών.

Για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα, αλλά περιορίζεται σε επιδόματα που γρήγορα εξατμίζονται. «Τα πράγματα είναι πιο ακριβά και πάει λέγοντας. Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια», είπε, αναφέροντας παράλληλα ότι το ελληνικό γιαούρτι πωλείται φθηνότερα στη Γαλλία απ’ ό,τι στην Ελλάδα και έκανε λόγο για καρτέλ σούπερ μάρκετ.

«Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει και ενισχύει ένα εκτεταμένο πελατειακό σύστημα»

Σχετικά με τη διαχείριση των υπερπλεονασμάτων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οικοδομήσει και ενισχύσει ένα εκτεταμένο πελατειακό σύστημα στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, το οποίο αποτελεί τον αποδέκτη αυτών των επιλογών.

Αναφορικά με τη συζήτηση για τις αγορές και τα επιτόκια των ομολόγων, έθεσε στο επίκεντρο την καθημερινή ζωή των πολιτών: «Τον πολίτη, ξέρετε τι τον ενδιαφέρει; Τον χειμώνα να μην κυκλοφορεί στο σπίτι του με δύο πουλόβερ. Αυτό δεν το λύνει ούτε το δεκαετές ούτε το εικοσαετές».

«Δύσκολος ο χειμώνας»

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι ο επερχόμενος χειμώνας συνδυάζει νέα, έκτακτα προβλήματα - λόγω των πολέμων και της ακρίβειας - με συσσωρευμένα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Αναφέρθηκε στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων, στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και στις ακυρώσεις αιτήσεων νέων ερευνητών, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πολιτική επιβαρύνει μια ήδη δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα.

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