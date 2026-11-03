Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.

Έσοδα ύψους 1,2 δισ. ευρώ προσδοκά να εισπράξει το Δημόσιο από τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, με τους ιδιοκτήτες οχημάτων να έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την εξόφλησή τους. Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, ενώ όσοι καθυστερήσουν την πληρωμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 100% της αρχικής οφειλής.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά τα ειδοποιητήρια, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στη ΔΟΥ. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR, ενώ παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης και χωρίς κωδικούς Taxisnet, με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας και του έτους αναφοράς.

Τέλη κυκλοφορίας: Τα πρόστιμα για καθυστερημένη πληρωμή

Η προθεσμία εξόφλησης εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου, με το ισχύον σύστημα να προβλέπει κλιμακωτές επιβαρύνσεις ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Ειδικότερα, όσοι πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας εντός του Ιανουαρίου 2027 θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο 25%, ενώ για πληρωμές εντός του Φεβρουαρίου η προσαύξηση αυξάνεται στο 50%. Από την 1η Μαρτίου 2027, το πρόστιμο φτάνει στο 100% των τελών.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης οχήματος με ετήσια τέλη 300 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει 375 ευρώ τον Ιανουάριο, 450 ευρώ τον Φεβρουάριο και 600 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

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Από την υποχρέωση καταβολής απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες που έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία πριν από την έναρξη του έτους στο οποίο αφορούν τα τέλη.

Για την απαλλαγή από τα τέλη του 2027, η δήλωση ακινησίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τέλη κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τις μεταβιβάσεις οχημάτων

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις μεταβιβάσεις οχημάτων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο πωλητής επιβαρύνεται με τα τέλη μέχρι και το έτος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης. Εάν, επομένως, η διαδικασία ξεκινήσει το 2026 αλλά ολοκληρωθεί το 2027, η υποχρέωση καταβολής των τελών του νέου έτους παραμένει στον πωλητή.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, αρκεί η πληρωμή από έναν συνιδιοκτήτη, καθώς τα τέλη είναι αδιαίρετα. Εάν, ωστόσο, δεν εξοφληθούν, όλοι οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται για το σύνολο της οφειλής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, η οποία απέρριψε ως απαράδεκτη ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου κατά βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας ύψους 312,50 ευρώ για το 2026. Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι το όχημά του βρισκόταν σε αδυναμία κυκλοφορίας από τον Ιανουάριο του 2024, καθώς είχαν παρακρατηθεί οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 είχε οδηγηθεί σε οριστική διαγραφή και καταστροφή. Ωστόσο, με την απόφαση 1937/9.9.2026, η ΔΕΔ δεν εξέτασε την ουσία των ισχυρισμών του, κρίνοντας ότι οι διαφορές που αφορούν τέλη κυκλοφορίας δεν υπάγονται στη διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.