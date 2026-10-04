Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το Γεντί Κουλέ αποτέλεσε τόπο φυλακίσεων, βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

Στην εξαίρεση του Γεντί Κουλέ από τους χώρους όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται ιδιωτικές γαστρονομικές εκδηλώσεις αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία του μνημείου.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το Γεντί Κουλέ αποτέλεσε τόπο φυλακίσεων, βασανιστηρίων και εκτελέσεων, σημειώνοντας ότι είχε αρχικά ενταχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού στους χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενούν ιδιωτικές γαστρονομικές εκδηλώσεις.

Όπως ανέφερε, η αντίδραση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), μαζί με επιστήμονες, αρχαιολόγους, φορείς και πολίτες, είχε ως αποτέλεσμα την εξαίρεση του μνημείου από τη σχετική πρόβλεψη.

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«Και αυτό ήταν μια νίκη απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

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Στην ίδια ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στο Γεντί Κουλέ, όπου, όπως σημείωσε, είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους διαδρόμους, στον περίβολο και στα κελιά μαζί με ανθρώπους που είχαν φυλακιστεί εκεί κατά την περίοδο της δικτατορίας.

«Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα. Είναι δημόσιο αγαθό, ιστορική μνήμη και συλλογική περιουσία που έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε ακέραιη στις επόμενες γενιές», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.