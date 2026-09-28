Το πρόστιμο διπλασιάστηκε λόγω υποτροπής.

Πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ επιβλήθηκε στην επιχείρηση «MAX STORES A.B.E.E.», μετά από έλεγχο σε υποκατάστημά της στο Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής η παράβαση διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της Λεωφόρου Αμαρουσίου 50, στο Νέο Ηράκλειο.

Κατά τον έλεγχο του κλιμακίου της Περιφέρειας Αττικής διαπιστώθηκε ότι για τρία προϊόντα που διατίθεντο προς πώληση δεν παρεχόταν από την επιχείρηση προς τους καταναλωτές η απαιτούμενη πληροφορία σχετικά με την τιμή τους. Η συγκεκριμένη παράλειψη κρίθηκε ως παράβαση των προβλεπόμενων κανόνων για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις τιμές των προϊόντων.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Στην προκειμένη περίπτωση, καθώς κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν τρία προϊόντα για τα οποία δεν υπήρχε η απαιτούμενη ενημέρωση ως προς την τιμή, η βασική χρηματική κύρωση αντιστοιχεί σε 3.000 ευρώ.

Διπλασιασμός προστίμου λόγω υποτροπής

Καθοριστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του προστίμου στα 6.000 ευρώ αποτέλεσε η υποτροπή για την ίδια παράβαση εντός τριετίας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, όταν διαπιστώνεται υποτροπή για την ίδια παράβαση μέσα στην προβλεπόμενη τριετία, το ποσό του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου διπλασιάζεται και εν προκειμένω το πρόστιμο έφτασε τα 6.000 ευρώ.