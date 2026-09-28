Παρά τη βελτίωση, πάντως, η ελληνική ανεργία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις υψηλότερες μεταξύ των χωρών που εξετάζει η DBRS.

Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027 προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Morningstar DBRS, τοποθετώντας την Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών που αναμένεται να διατηρήσουν θετικές επιδόσεις εντός της ευρωζώνης.

Στην τριμηνιαία επικαιροποίηση των βασικών μακροοικονομικών σεναρίων της, η DBRS προχωρά σε οριακή αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για την Ελλάδα το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Ιουνίου. Για το 2027 διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8%.

Οι εκτιμώμενες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας παραμένουν υψηλότερες από εκείνες των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης. Η DBRS αναμένει για τη Γαλλία ανάπτυξη μόλις 0,5% το 2026 και 0,9% το 2027, για τη Γερμανία 1% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ για την Ιταλία προβλέπει ρυθμούς 0,8% και 0,7%.

Υψηλότερα από την Ελλάδα τοποθετείται η Ισπανία, με ανάπτυξη 2,5% φέτος και 1,9% το επόμενο έτος, ενώ η Πορτογαλία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και κατά 1,8% το 2027.

Θετικό παραμένει το σήμα και από την αγορά εργασίας. Η ανεργία στην Ελλάδα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 8,3% το 2026, με την εκτίμηση να αναθεωρείται προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Για το 2027 ο οίκος αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 7,8%.

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Παρά τη βελτίωση, πάντως, η ελληνική ανεργία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις υψηλότερες μεταξύ των χωρών που εξετάζει η DBRS. Υψηλότερα ποσοστά προβλέπονται στη Φινλανδία, με 10,3%, στην Ισπανία με 10% και στη Σουηδία με 8,6%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα που περιγράφει ο οίκος είναι αυτή μιας οικονομίας η οποία εμφανίζει ανθεκτικότητα, αλλά εξακολουθεί να κινείται με χαμηλές ταχύτητες. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αναπτυχθούν με ρυθμούς μεταξύ 0,5% και 1% το 2026, με περιορισμένη επιτάχυνση το επόμενο έτος.

Ένας από τους παράγοντες που συγκρατούν την ευρωπαϊκή οικονομία είναι η αργή ανάκαμψη της μεταποίησης, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και ενισχυμένων εισαγωγών από την Ασία. Αντίθετα, οι ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσουν ανάπτυξη 2,1% και στα δύο έτη, ενώ στις αναδυόμενες οικονομίες ξεχωρίζουν η Ινδία και η Κίνα.

Τεχνολογία και ενέργεια

Η DBRS περιγράφει παράλληλα έναν διεθνή «τεχνολογικό αγώνα εξοπλισμών», καθώς οι αυξημένες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ενεργειακές υποδομές και στην αμυντική βιομηχανία λειτουργούν υποστηρικτικά για την ανάπτυξη. Η στροφή αυτή, σε συνδυασμό με τον προστατευτισμό και την αναδιάταξη των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, αυξάνει ωστόσο τις ανάγκες για μακροπρόθεσμα κεφάλαια και ασκεί ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις.

Σημαντική πηγή αβεβαιότητας παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές τιμές. Σύμφωνα με την DBRS, οι τιμές του πετρελαίου, μετά την υποχώρησή τους για μεγάλο μέρος του τρίτου τριμήνου, κινήθηκαν εκ νέου έντονα ανοδικά τον Σεπτέμβριο μετά τις επιθέσεις των Χούθι, επιβαρύνοντας τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή.



Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα Στενά του Ορμούζ και στον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις ενεργειακές ροές. Σε περίπτωση που πληγούν οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας τόσο μέσω του Ορμούζ όσο και μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, ο οίκος εκτιμά ότι οι οικονομικές προβλέψεις θα μπορούσαν να επιδεινωθούν περαιτέρω.