Από B σε B (high) η πιστοληπτική αξιολόγηση της Intralot.

Η Morningstar DBRS προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot, από B σε B (high), διατηρώντας παράλληλα τη θετική προοπτική για την εταιρεία. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της εξαγοράς του International Interactive business της Bally’s και της αναχρηματοδότησης του χρέους που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με τον οίκο, η Intralot χρηματοδότησε τη συναλλαγή, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, μέσω έκδοσης μετοχών 1,1 δισ. ευρώ και 1,6 δισ. ευρώ σε μετρητά από νέο δανεισμό. Μέρος του δανεισμού αυτού χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων, επιμηκύνοντας το προφίλ λήξεων της εταιρείας. Παράλληλα, άντλησε επιπλέον 429 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Intralot παρέμεινε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Bally’s Corporation, βασικός μέτοχος, αύξησε το ποσοστό της από 33% σε 58%.

Η DBRS υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη εξαγορά έχει επιφέρει σημαντική μεταβολή στο επιχειρηματικό μοντέλο της Intralot. Η εταιρεία, που μέχρι πρόσφατα αντλούσε περίπου το 30% των εσόδων της από υπηρεσίες τεχνολογίας λοταρίας, στρέφεται πλέον σε ένα B2C μοντέλο που εστιάζει στο online gaming και το αθλητικό στοίχημα, τα οποία αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% των συνολικών της εσόδων. Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό μέγεθος και η ενισχυμένη διαφοροποίηση των προϊόντων αποτελούν βασικούς παράγοντες που υποστήριξαν την αναβάθμιση.

Ωστόσο, ο οίκος σημειώνει ότι πλέον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρά ταύτα, η Intralot θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση για να αξιοποιήσει τις συμπληρωματικές τεχνολογικές δυνατότητες των δύο εταιρειών στο διεθνές gaming, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και να κεφαλαιοποιήσει την ανάπτυξη στις αγορές online gaming και λοταρίας. Η DBRS επισημαίνει επίσης ότι το οικονομικό προφίλ της εταιρείας ενισχύεται από τα υψηλότερα περιθώρια EBITDA στους συγκεκριμένους τομείς.