Τα έσοδα του 9μήνου διαμορφώθηκαν στα ευρώ 242,5 εκατ., σημειώνοντας οριακή μείωση 2,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε σταθερή συναλλαγματική βάση παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Η Intralot ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας της, αλλά και τις πιέσεις που δημιουργεί η πρόσφατη αιφνιδιαστική αύξηση της φορολογίας στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στη Μεγάλη Βρετανία. Η εταιρεία εμφανίζεται σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου guidance, ωστόσο αναπροσαρμόζει το αναπτυξιακό της πλάνο, μεταθέτοντάς το κατά ένα έτος.

Τα έσοδα του 9μήνου διαμορφώθηκαν στα ευρώ 242,5 εκατ., σημειώνοντας οριακή μείωση 2,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε σταθερή συναλλαγματική βάση παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Το AEBITDA ανήλθε σε ευρώ 90,1 εκατ., με περιθώριο 37,2%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της λειτουργικής επίδοσης. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα ευρώ 8,8 εκατ., ενώ το ΝΙΑΤΜΙ ήταν αρνητικό κατά ευρώ 3,1 εκατ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν στα ευρώ 86,4 εκατ., ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός υποχώρησε σημαντικά, στα ευρώ 298,8 εκατ., με τον δείκτη μόχλευσης να βελτιώνεται στο 2,3x.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive τον Οκτώβριο, σε συναλλαγή ευρώ 2,7 δισ., δημιουργεί έναν διευρυμένο όμιλο με pro-forma έσοδα ευρώ 790 εκατ. στο εννεάμηνο και EBITDA ευρώ 320 εκατ., με προοπτική εσόδων ευρώ 1,1 δισ. για το 2025 και περιθώρια άνω του 39%. Στις ΗΠΑ, η Intralot Inc. υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη λοταρία του Arkansas, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα του ομίλου.

Ο πρόεδρος της Intralot, Σωκράτης Π. Κόκκαλης, χαρακτήρισε την εξαγορά της Bally’s «μετασχηματιστική» και σημείωσε ότι η αναχρηματοδότηση του δανεισμού διαμορφώνει σταθερές βάσεις για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη. Παράλληλα, καλωσόρισε τον Robeson Reeves στη θέση του CEO του διευρυμένου ομίλου.

Ο κ. Reeves, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι τόσο η Intralot όσο και η Bally’s κινούνται εντός των προβλέψεων για το 2025, με συνδυαστικά pro-forma έσοδα που αναμένεται να φθάσουν τα ευρώ 1,07 δισ. και προσαρμοσμένο EBITDA ευρώ 435 εκατ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η ξαφνική απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αυξήσει τη φορολογία στα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026 αλλάζει τα δεδομένα. Ο κ. Reeves χαρακτήρισε την αύξηση «υψηλότερη από το αναμενόμενο», επισημαίνοντας ότι ο όμιλος θα κινηθεί «επιθετικά» για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Όπως δήλωσε, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση κύκλου εργασιών με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επίσπευση των συνεργειών, ώστε να αντισταθμιστεί μέρος της πίεσης στα περιθώρια. Παρά τα μέτρα αυτά, το αναπτυξιακό πλάνο μετατίθεται κατά ένα έτος και η εκτίμηση για το EBITDA του 2026 αναθεωρείται στο εύρος των ευρώ 420-440 εκατ.

Ο CEO τόνισε ότι αντίστοιχες αυξήσεις φόρων έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, οδηγώντας τελικά σε συγκέντρωση της αγοράς και ενίσχυση των εταιρειών με υψηλά περιθώρια, όπως η Bally’s.

Η Intralot εισέρχεται στη νέα φάση της στρατηγικής της με ενισχυμένο αποτύπωμα και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, ωστόσο η βρετανική φορολογική πολιτική αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο τεστ προσαρμοστικότητας για τον όμιλο το 2026.