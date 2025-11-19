Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η 100% θυγατρική της, Intralot Global Holdings BV, προχώρησε στην πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia Enterprises Company Limited.

Σημαντική επιχειρηματική κίνηση ανακοίνωσε η Intralot, ολοκληρώνοντας την πλήρη αποεπένδυσή της από το Καζίνο Πάρνηθας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η 100% θυγατρική της, Intralot Global Holdings BV, προχώρησε στην πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia Enterprises Company Limited.

Μέσω της Karenia, η Intralot διατηρούσε τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A., μέτοχο της North Star S.A., η οποία κατέχει την άδεια λειτουργίας του καζίνο στην Πάρνηθα. Αγοραστής είναι η Larimar Services Inc., με το τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η αποεπένδυση αντανακλά τη στρατηγική αναπροσαρμογή της Intralot, η οποία επικεντρώνει πλέον τις δραστηριότητές της στις Λοταρίες και στο iGaming.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της σημαντικής συμφωνίας που ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, με την εταιρεία να αποκτά τον τομέα International Interactive της Bally’s, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη διεθνή αγορά διαδικτυακού παιχνιδιού.