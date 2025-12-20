Το brand Bally’s διαθέτει ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα, κυρίως στην αγορά τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε Bally’s Intralot μετονομάζεται η Intralot, έπειτα από απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε χθες, επικυρώνοντας μια εξέλιξη η οποία θεωρούνταν προδιαγεγραμμένη από την αγορά. Η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας αποτελεί φυσική συνέχεια της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s, η οποία ελέγχεται από το επενδυτικό fund Standard General, με επικεφαλής τον Σου Κιμ, βασικό μέτοχο της Intralot.

Το brand Bally’s διαθέτει ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα, κυρίως στην αγορά τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η διατήρηση του ονόματος Intralot αντανακλά τη στρατηγική επιλογή να κεφαλαιοποιηθεί το πολυετές αποτύπωμα και το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο που έχει αναπτύξει η ελληνική εταιρεία στο εξωτερικό. Ο νέος εταιρικός τίτλος σηματοδοτεί τη συνένωση δύο brands με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ και τη στρατηγική δυναμική του ομίλου. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η αλλαγή της επωνυμίας θα συνοδευτεί και από τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της μετοχής που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η σχετική απόφαση εξαρτάται από το ίδιο το Χρηματιστήριο.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με εύρος τιμής από 0,80 έως 1,50 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η κίνηση αυτή αποτυπώνει εμπράκτως την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του νέου εταιρικού σχήματος και στη δυναμική της αναπτυξιακής του πορείας. Στον πυρήνα της στρατηγικής παραμένουν τόσο το επίγειο δίκτυο τυχερών παιχνιδιών όσο και το διαδικτυακό κανάλι, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς εσόδων. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία βρίσκεται σε αναμονή για τη διεκδίκηση και την απόκτηση νέων συμβολαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά κομβικής σημασίας, καθώς συνεισφέρει πάνω από το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Η διοίκηση δεν θέλησε να σχολιάσει την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να αυξήσει σχεδόν στο διπλάσιο τη φορολογία στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, από 21% σε 40%, με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026. Υπό αυτό το πρίσμα, υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση της εκτίμησης για το EBITDA, προβλέποντας μείωση κατά 4% το 2026 σε σχέση με τις αρχικές της εκτιμήσεις. Για τον μετριασμό των επιπτώσεων, σχεδιάζεται η υλοποίηση πρωτοβουλιών που αναμένεται να αποφέρουν εξοικονόμηση 50 εκατ. ευρώ στο νέο οικονομικό έτος, ενώ εκτιμάται ότι η οργανική ανάπτυξη θα προσθέσει επιπλέον 34 εκατ. ευρώ.

Ο συνδυασμός των ενεργειών αυτών αναμένεται να απορροφήσει μέρος της επιβάρυνσης, μεταθέτοντας ωστόσο το αναπτυξιακό πλάνο κατά ένα έτος. Ως αποτέλεσμα, η πρόβλεψη για το EBITDA του 2026 αναθεωρήθηκε στην περιοχή των 420-440 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 η εξοικονόμηση από την εφαρμογή των μέτρων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ.