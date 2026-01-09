Με την ολοκλήρωση της ετήσιας πιλοτικής εφαρμογής, που αφορά 15.000 δικαιούχους, το νέο σύστημα επιδότησης τίθεται σε πλήρη ισχύ. Για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική προσαύξηση για μονογονεϊκές οικογένειες.

Από την 1η Απριλίου 2026 περνά στη φάση της καθολικής εφαρμογής το νέο επίδομα ανεργίας, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο βασικά σκέλη και καταβάλλεται με κριτήριο τα έτη ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών.

Με την ολοκλήρωση της ετήσιας πιλοτικής εφαρμογής, που αφορά 15.000 δικαιούχους, το νέο σύστημα επιδότησης τίθεται σε πλήρη ισχύ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το επίδομα μπορεί – υπό προϋποθέσεις – να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ κατά τους πρώτους μήνες καταβολής, ανάλογα με τον ασφαλιστικό βίο και τον μισθό του ανέργου.

Το ανώτατο αυτό ποσό αφορά περιπτώσεις ανέργων με πολυετή εργασιακή εμπειρία και υψηλές αποδοχές. Ενδεικτικά, άνεργος με 20 χρόνια ασφάλισης και υψηλό μισθό μπορεί να προσεγγίσει το όριο των 1.295 ευρώ στην αρχή της ανεργίας. Πρόκειται ωστόσο για περιορισμένες περιπτώσεις, τις οποίες η κυβέρνηση παρουσιάζει ως ενδεικτικές, παρότι αποτελούν εξαίρεση.

Αντίθετα, άνεργοι με 2 έως 3 χρόνια ασφάλισης και χαμηλές αποδοχές θα λαμβάνουν το βασικό ποσό, το οποίο τους πρώτους μήνες διαμορφώνεται περίπου στα 450 – 500 ευρώ, μειούμενο αισθητά μετά το πρώτο τρίμηνο.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται στις αρχές Μαρτίου και θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε – εφόσον κριθεί αναγκαίο – να γίνουν προσαρμογές πριν από τη μόνιμη εφαρμογή του νέου επιδόματος από τον Απρίλιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου είναι η εμπροσθοβαρής καταβολή: το επίδομα είναι υψηλότερο στους πρώτους μήνες ανεργίας, καλύπτοντας αυξημένες ανάγκες, και μειώνεται σταδιακά στη συνέχεια. Παράλληλα, το σύστημα αποκλείει σημαντικό αριθμό ανέργων με διακεκομμένη εργασιακή πορεία.

Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης φτάνει έως τους 24 μήνες και συνδέεται άμεσα με τον χρόνο απασχόλησης. Για τον πρώτο χρόνο ισχύει αναλογία δύο μηνών εργασίας προς έναν μήνα επιδότησης, ενώ για τον δεύτερο χρόνο η αναλογία αυξάνεται σε τρεις μήνες εργασίας για έναν μήνα επιδότησης.

Το νέο επίδομα συγκροτείται από τρία μέρη. Το σταθερό μέρος καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους και υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου ή του μέσου ημερομισθίου, εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο. Το ποσοστό ξεκινά από 70% το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σταδιακά έως 20% κατά το δεύτερο έτος επιδότησης.

Το μεταβλητό μέρος λειτουργεί ως πρόσθετο «μπόνους» για όσους διαθέτουν μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο και υψηλότερες αποδοχές. Υπολογίζεται βάσει των ετών ασφάλισης, από το τέταρτο έως το εικοστό έτος, και του μέσου όρου μισθών, ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του επιδόματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση τουλάχιστον 900 ημερών ασφάλισης την τελευταία τετραετία.

Παράλληλα, προβλέπονται επιπλέον παροχές και προσαυξήσεις, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, αυξήσεις για τέκνα, καθώς και – για πρώτη φορά – ειδική προσαύξηση για μονογονεϊκές οικογένειες.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, έως τον Φεβρουάριο του 2026 αναμένεται να έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 15.000 συμμετεχόντων στην πιλοτική φάση. Το όριο αυτό έχει συμφωνηθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα με 100 εκατ. ευρώ, και θεωρείται επαρκές για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Το δείγμα κρίνεται αντιπροσωπευτικό των διαφορετικών προφίλ ανέργων και επιτρέπει την αξιολόγηση τόσο της επάρκειας της στήριξης όσο και της επίδρασης του νέου συστήματος στην επανένταξη στην απασχόληση.