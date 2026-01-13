Ο νέος εταιρικός τίτλος της Intralot σηματοδοτεί τη συνένωση δύο brands με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ και τη στρατηγική δυναμική του ομίλου

Σε Bally’s Intralot μετονομάζεται η Intralot κατόπιν της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, επικυρώνοντας μια εξέλιξη που θεωρούνταν προδιαγεγραμμένη από την αγορά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 3926429ΑΠ/22.12.2025 τη σχετική τροποποίηση του καταστατικού, ενώ για την αλλαγή ενημερώθηκε και το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 13 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα με τη μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, αλλάζει και ο κωδικός OASIS της μετοχής, ο οποίος από INΛOT θα αντικατασταθεί από τον νέο BYLOT, αποκλειστικά με λατινικούς χαρακτήρες.

Το brand Bally’s διαθέτει ισχυρή διεθνή αναγνωρισιμότητα, κυρίως στην αγορά τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η διατήρηση του ονόματος Intralot αντανακλά τη στρατηγική επιλογή αξιοποίησης του πολυετούς αποτυπώματος και του εκτεταμένου διεθνούς δικτύου της ελληνικής εταιρείας.

Ο νέος εταιρικός τίτλος σηματοδοτεί τη συνένωση δύο brands με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ και τη στρατηγική δυναμική του ομίλου. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η αλλαγή της επωνυμίας θα συνοδευτεί και από τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της μετοχής στο ταμπλό, εξέλιξη που εναπόκειται στην απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.