Η Intralot έχει ήδη αναθεωρήσει την πρόβλεψή της για το EBITDA του 2026, τοποθετώντας το στο εύρος των 420-440 εκατ. ευρώ, καθώς η νέα φορολογία μεταθέτει το αναπτυξιακό πλάνο κατά έναν χρόνο.

Η μετοχή της Intralot ανέκτησε σήμερα το 1 ευρώ και εμφανίζει σαφή τάση βελτίωσης, μετά τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, και καταγράφει ενδοσυνεδριακά άνοδο 1,52%.

Η βελτιωμένη εικόνα συνοδεύεται από εμφανείς αγορές από την πλευρά των βασικών μετόχων, οι οποίες ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον και στηρίζουν την ανοδική κίνηση του τίτλου. Ο συνολικός όγκος ημέρας φθάνει τα 1.701.938 τεμάχια, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε 1.712.558,62 ευρώ.

Η ανάκαμψη της μετοχής συμπίπτει με τις δηλώσεις του CEO της εταιρείας, Robeson Reeves, ο οποίος, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, γνωστοποίησε ότι η Intralot προχωρά σε ένα επιθετικό σχέδιο μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Reeves χαρακτήρισε τη φορολογική επιβάρυνση —η οποία ανεβάζει τον φόρο στα online παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026— υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι ο όμιλος θα κινηθεί αποφασιστικά για να προστατεύσει την κερδοφορία του.

Η Intralot έχει ήδη αναθεωρήσει την πρόβλεψή της για το EBITDA του 2026, τοποθετώντας το στο εύρος των 420-440 εκατ. ευρώ, καθώς η νέα φορολογία μεταθέτει το αναπτυξιακό πλάνο κατά έναν χρόνο. Ο αντίκτυπος στα EBITDA του 2025 εκτιμάται στο 4%, με τον Reeves να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για «συντηρητικές» εκτιμήσεις και να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πλάνο εξοικονόμησης της εταιρείας προβλέπει μείωση δαπανών ύψους 35 εκατ. ευρώ, ενίσχυση των συνεργειών κατά 15 εκατ. ευρώ, καθώς και επιπλέον συνέργειες 25 εκατ. ευρώ το 2027. Ο CEO σημείωσε ότι η ανάπτυξη στον αθλητικό στοιχηματισμό, η είσοδος σε νέες αγορές και η πλήρης αξιοποίηση των συνεργειών θα συμβάλουν στην απορρόφηση των πιέσεων από τη βρετανική φορολογία.

Παράλληλα, ο Reeves αποκάλυψε ότι η Intralot θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση τον Δεκέμβριο για τη συζήτηση επαναγοράς ιδίων μετοχών, ενώ επανέλαβε ότι παραμένει σε ισχύ ο στόχος για διανομή 35% των κερδών του 2026.