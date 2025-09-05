Games
DBRS: Επιβεβαίωσε το ΒΒΒ για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

Την αξιολόγηση ΒΒΒ για Ελλάδα διατήρησε η DBRS, επιβεβαιώνοντας και το σταθερό outlook.

Η DBRS διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒΒ για την χώρα μας, επιβεβαιώνοντας και το σταθερό outlook. Σύμφωνα με την DBRS, «η σταθερή τάση αντικατοπτρίζει την άποψη του DBRS ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις είναι ισορροπημένοι». Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,3% το 2024, μια επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο ανάπτυξης 0,9% της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης στην Ελλάδα και για φέτος

Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση υπήρξε ο κύριος μοχλός αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ, κυρίως χάρη στην υγιή αύξηση της απασχόλησης και τις επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ.

Η ισχυρή οικονομική επέκταση, σε συνδυασμό με τα επαναλαμβανόμενα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα, οδήγησαν σε σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι το χρέος θα μειωθεί στο 141% του ΑΕΠ έως το 2026 από 164% το 2023.

Ωστόσο, όπως και ισχύει και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η επίδοση της ελληνικής οικονομίας υπόκειται εν μέρει σε εξωγενείς απειλές. «Οποιαδήποτε επιπλέον επιδείνωση του γεωπολιτικού ή του παγκόσμιου εμπορικού περιβάλλοντος που θα αποδυναμώσει την εξωτερική ζήτηση θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις εξαγωγές της Ελλάδας και θα έχει αντίκτυπο στην οικονομία συνολικά», σημειώνεται.

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στο επίπεδο BBB υποστηρίζονται από το αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής της χώρας και τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.

«Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη διακυβέρνηση, βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας και στήριξαν τη βιωσιμότητα του χρέους. Η ισχυρή πολιτική δέσμευση όλων των μεγάλων πολιτικών κομμάτων για συνετή δημοσιονομική πολιτική ενισχύει την πιστωτική ποιότητα της χώρας», σύμφωνα με τον DBRS.

Το ΔΝΤ, σημειώνει ο οίκος, προβλέπει ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα θα ανέλθει κατά μέσο όρο σε 2,4% του ΑΕΠ έως το τέλος της δεκαετίας και ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους θα μειωθεί στο 125% έως το 2030.

«Ωστόσο, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Ελλάδας περιορίζονται από τον ακόμη υψηλό δείκτη δημόσιου χρέους, το μικρό μέγεθος της οικονομίας της και το επίμονα υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών».

