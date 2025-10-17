Στην ανάλυσή της, η S&P σημειώνει ότι από το 2023 η Ελλάδα καταγράφει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπει ότι το 2025 η κυβέρνηση θα παρουσιάσει για δεύτερη συνεχή χρονιά συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Η Standard & Poor’s επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής την αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB με σταθερές προοπτικές, διατηρώντας αμετάβλητη τη θετική εικόνα που είχε διαμορφωθεί από την αναβάθμιση του περασμένου Απριλίου.

Ο διεθνής οίκος τονίζει ότι η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική απόδοση της χώρας, παρά τα υψηλά επίπεδα εξωτερικού και δημόσιου χρέους.

Στην ανάλυσή της, η S&P σημειώνει ότι από το 2023 η Ελλάδα καταγράφει εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπει ότι το 2025 η κυβέρνηση θα παρουσιάσει για δεύτερη συνεχή χρονιά συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα. Η επίδοση αυτή καθιστά τη χώρα μία από τις ελάχιστες ανεπτυγμένες αγορές που μειώνουν το καθαρό δημόσιο χρέος σε απόλυτους όρους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Παρά τις υψηλές εξωτερικές ανισορροπίες, ο οίκος θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη και η συμμόρφωσή της με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες παρέχουν προστασία έναντι πιθανών σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ισχυρές, ενισχυμένες από την υλοποίηση επενδυτικών έργων και τη συνεχιζόμενη δυναμική στον τουριστικό κλάδο.

«Επιβεβαιώσαμε τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις της Ελλάδας σε ‘BBB/A-2’. Η προοπτική παραμένει σταθερή», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση της S&P.

Ωστόσο, ο οίκος προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη επιδείνωση της δημοσιονομικής επίδοσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης εφόσον υπάρξει ουσιαστική και διατηρήσιμη βελτίωση στις εξωτερικές ανισορροπίες, όπως μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ή σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους.

Η Standard & Poor’s εκτιμά ότι το 2025 η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει δημοσιονομικά, με περιορισμό των τρεχουσών δαπανών και αύξηση των εσόδων, χάρη στη βελτίωση της αγοράς εργασίας και στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προβλέπει ότι η γενική κυβέρνηση θα εμφανίσει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ φέτος, ενώ την περίοδο 2026-2028 το αποτέλεσμα θα μετατραπεί σε ήπιο έλλειμμα, γύρω στο 0,6% του ΑΕΠ.

Η επόμενη αξιολόγηση για την Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για τις 14 Νοεμβρίου από τη Fitch, η οποία διατηρεί τη χώρα στο BBB- με θετική προοπτική.