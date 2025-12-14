Όπως υπογραμμίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Σήμερα Κυριακή 14/12 τα μαγαζιά είναι ανοιχτά.

Ανοιχτά είναι σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου καταστήματα και σούπερ μάρκετ, καθώς σε ισχύ έχει τεθεί το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2025. Όπως υπογραμμίζεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Σήμερα Κυριακή 14/12 τα μαγαζιά είναι ανοιχτά.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Ποια καταστήματα θα είναι κλειστά την Κυριακή 14/12

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα μαγαζιά (κρεοπωλεία) σε έδειξη συμπαράστασης στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, καλεί σε κλείσιμο των κρεοπωλείων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

«Ως Κρεοπώλες γνωρίζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας, στου οποίου το άρμα είμαστε συνδεδεμένοι ως ο συνδετικός κρίκος στην αλυσίδα διατροφής με τον καταναλωτή, όχι μόνο πλήττεται καθημερινά αλλά απαξιώνεται συστηματικά εξαιτίας άστοχων χειρισμών και διογκώνει το κόστος επιβίωσης για όλους αγνοώντας παντελώς πως συναποτελούμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση προκειμένου να εξασφαλιστεί όχι μόνο το ποιοτικά καλό κρέας αλλά και κάθε προϊόν» σημειώνει η ΠΟΚΚ και καταλήγει:

«Καλούμε, λοιπόν, όλα τα σωματεία – ενώσεις – μέλη της ΠΟΚΚ να συμμετέχουν εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους με το κλείσιμο των καταστημάτων μας την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στα πλαίσια της έναρξης του Εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025».

Κλειστά τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Να σημειωθεί ότι κλειστά θα είναι και τα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Σκλαβενίτης.