Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ - Πώς θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή (14/12), με συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια, ενώ ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες έως τις μεσημβρινές ώρες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Πιθανόν το πρωί η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην βόρεια Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα 15-12-2025

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Τρίτη 16-12-2025

Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για Τετάρτη 17-12-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα. Στα ανατολικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.