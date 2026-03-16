Η Κατερίνα Γκαγκάκη μίλησε για τις αλλαγές στο πρόγραμμα του ΟΡΕΝ, αλλά και για όσα συνέβησαν με τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την Ελένη Μενεγάκη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε η Κατερίνα Γκαγκάκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις και αλλαγές στο πρόγραμμα του ΟΡΕΝ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στα δημοσιεύματα που αφορούσαν την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη.

Σχολιάζοντας τις αλλαγές που έφεραν την εκπομπή «Real View» στην μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, η Κατερίνα Γκαγκάκη τόνισε: «Έχουμε αλλαγές στο OPEN, έχουμε αναποδογυρίσματα, έχουμε νέες ευκαιρίες. Οι αλλαγές όποτε γίνονται, γίνονται για καλό. Προφανώς η θεματολογία του Real View δε θα μείνει η ίδια, είναι κάποια πράγματα που δε λέγονται μεσημέρι, δε λέγονται με τον ίδιο τόνο ή με το ίδιο τσίμπημα… Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν βρισκόμαστε σε μια βραδινή εκπομπή, αυτά τα οποία επιτρέπονται, είναι και θέμα τυπολογίας και είναι διαφορετικά. Στα κορίτσια του Real View δεν σας κρύβω, ότι τους αρέσει το βράδυ…».

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Ελένη Μενεγάκη να χωρίζει από τον σύντροφό της, η Κατερίνα Γκαγκάκη, σχολίασε:

«Το θεωρώ ντροπή αυτό που έγινε με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος το ξεκίνησε, αλλά έχει να κάνει και με όλους εμάς που το σχολιάσαμε. Όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά, είναι ντροπή για όλους μας. Καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, αλλά, αν δεν κάνει κάποιος την αρχή να το σταματήσει αυτό, δεν θα σταματήσει ποτέ…».

