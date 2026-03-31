Όσα είπε η Λίτσα Πατέρα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου, η Λίτσα Πατέρα.

Η γνωστή αστρολόγος κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 και έστειλε ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου.

Παράλληλα, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη, ενώ μίλησε συγκινημένη και για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να φύγω από τον ΑΝΤ1. Θα φύγω μόνο αν με διώξουν. Είμαι από την πρώτη μέρα, όχι της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου. Και έχω ρίζες, αγαπάω ακόμα και το κτίριο που λέει ο λόγος. Και μου φαίνεται αδιανόητο», είπε αρχικά για τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Για τον Γιώργο Παπαδάκη, μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια: «Κοίταξε, είναι ένας πόνος στην καρδιά μας για τον Γιώργο, ο οποίος ήταν ο φίλος, ο άντρας, ο πατέρας… ό,τι θέλαμε. Και δεν το φανταζόμασταν. Δεν το περιμέναμε αυτό το απρόβλεπτο και είναι ένας πόνος. Όλα τα άλλα παιδιά, δεν θα τα κρίνω εγώ. Εύχομαι σε όλους επιτυχία, όλοι κάνουν το καλύτερο».

Τέλος, απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της Ελένης Μενεγάκη στη μικρή οθόνη. Όπως εξήγησε, η ίδια δεν έχει ενημερωθεί για τις πιθανές εξελίξεις, ενώ πρόσθεσε ότι πιθανά να πρόκειται για φήμες: «Δεν έχω ακούσει τίποτα παιδιά, και όλα αυτά μάλλον είναι… φήμες! Με το καλό όποιος έρθει θα τον καλοδεχτούμε, εμείς είμαστε στο σπίτι μας εδώ, όποιος έρχεται. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον άλλον. Πώς είναι η διάθεσή του, τι θέλει απ’ τη ζωή του, τι κάνει… Δεν έχω τίποτα να σας απαντήσω πάνω σε αυτό».