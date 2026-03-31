Συγκινημένη στην τελευταία εκπομπή η παρουσιάστρια.

Αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς αποχωρεί από την εκπομπή, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία για τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια αρκετά συγκινημένη ευχαρίστησε τόσο τους τηλεθεατές που στάθηκαν στο πλευρό της αυτήν την περίοδο αλλά και τους συνεργάτες της που την στήριξαν σε όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης.

«Όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, εγώ από αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Δεν γεννάω αύριο αλλά θέλω λίγες ημέρες να καθίσω να ξεκουραστώ, γιατί είμαι στον μήνα μου. Ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, η ομάδα μου μπροστά από τις κάμερες, στην παραγωγή μου τη φανταστική, στο κανάλι μας και στους ανθρώπους που είναι επάνω στην αρχισυνταξία, στη σκηνοθεσία και σε όλη μου τη δημοσιογραφική ομάδα.Αυτοί οι μήνες για μία γυναίκα είναι πολύ όμορφοι αλλά και ταυτόχρονα δύσκολοι, με πολλά σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά, ορμονικά. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου. Με κάνατε να νιώσω υπέροχα.Ευχαριστώ για τη διακριτικότητα, είναι ευαίσθητο θέμα. Ίσως και κάποια λάθη μου δεν τα σχολίασαν οι συνάδελφοι, γιατί ήξεραν ότι μετά μπορεί να στεναχωρηθώ», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου ενώ τόνισε πως από αύριο την παρουσίαση της εκπομπής αναλαμβάνει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Η Κατερίνα Καινούργιου, όπως έχει δηλώσει η ίδια, αναμένεται να γεννήσει τη Μεγάλη Εβδομάδα και να επιστρέφει στο πόστο της, τον Μάιο.

