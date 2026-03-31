«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 31 Μαρτίου

Απόψε, Τρίτη 31 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρίνα Καλογήρου, μία ηθοποιό που, αν και δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι της, παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της υποκριτικής.

Πώς μεταμορφώθηκε το «άγριο αγοροκόριτσο» που έπαιζε ποδόσφαιρο στις αλάνες στην ευαίσθητη πρωταγωνίστρια που όλοι γνωρίζουμε;

Η ίδια αποκαλύπτει γιατί άλλαξε 23 σπίτια, αναζητώντας την εσωτερική γαλήνη, και περιγράφει την ταξιδιάρικη ζωή με τον 17χρονο, πλέον, γιο της από τη Χαλκιδική μέχρι τα Χανιά.

Από τα ρεμπέτικα στις ταβέρνες του Παρισιού και τις πνευματικές αναζητήσεις στην Ινδία, μέχρι τη στιγμή που ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης την έβγαλε από το «κουλτουριάρικο» καβούκι της, η Μαρίνα μιλά για όλα.

Γιατί δηλώνει πως ο έρωτας είναι μια «τεράστια αποτυχία» στη ζωή της; Γιατί ένιωθε πως στα γυρίσματα της σειράς για τον Άγιο Παΐσιο ένιωθε το θαύμα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια της;

Ποια είναι η σχέση της με την πίστη; Γιατί δεν θέλει να έχει άποψη για τίποτα; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την παράσταση «Με δύναμη από την Κηφισιά» σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου, στο Θέατρο Βρετάνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=ezdYG8RrRPM}

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Γιάννης Βάρδης.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης περιγράφει τον «δικό του» Αντώνη Βαρδή, ως έναν άνθρωπο με απίστευτο χιούμορ που του λείπει καθημερινά, ενώ θυμάται τη συγκίνηση του πατέρα του την πρώτη φορά που τον άκουσε να τραγουδά και τη συμβουλή του να αποκτήσει «γερό στομάχι» για τις δυσκολίες του χώρου.

Πώς είναι σήμερα η διαχείριση της βαριάς κληρονομιάς ενός τέτοιου «μεγαθηρίου»; Πώς προέκυψε το ντουέτο «Μια Γυναίκα» του Αντώνη Βαρδή με τον Βασίλη Καρρά και γιατί έμενε στο συρτάρι για χρόνια;

Στη συζήτηση παρεμβαίνει τηλεφωνικά ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος μοιράζεται το παρασκήνιο της δημιουργίας αυτού του λαϊκού κομματιού, εκφράζοντας την ευχή ο κόσμος να αντιληφθεί το μεγαλείο αυτής της μουσικής συνάντησης.

Ο Γιάννης Βάρδης ανοίγει την καρδιά του για την οικογενειακή του ευτυχία με τη σύζυγό του, Νατάσα, και παραδέχεται με ειλικρίνεια πως ως πατέρας προσπαθεί να «ξεριζώσει» την αυστηρότητα που κληρονόμησε, θέλοντας να είναι πιο ελαστικός με τα παιδιά του.

Τέλος, μοιράζεται τα άμεσα επαγγελματικά του σχέδια, το νέο του τραγούδι «Δεν το περίμενα», που μόλις κυκλοφόρησε, αλλά και ένα ακυκλοφόρητο latin κομμάτι του πατέρα του που ετοιμάζει για τον Ιούνιο, καθώς και τις επερχόμενες live εμφανίσεις του με τον Άκη Δείξιμο σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Κύπρο.

